https://sputniknews.com.tr/20230624/aksener-chpden-15-milletvekili-istemek-hayatimin-en-buyuk-pismanligi-1072814305.html

Akşener: CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığı

Akşener: CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığı

Meral Akşener’in tek aday olması beklenen İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı başladı. Kurultay'da konuşan Akşener, "CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T12:02+0300

2023-06-24T12:02+0300

2023-06-24T12:10+0300

politika

meral akşener

iyi parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saat 11.00 sıralarında kurultay salonuna geldi. İYİ Parti’nin 1350 delegesinin 1070’inin imzasıyla kurultayın gerçekleşmesi için gerekli çoğunluk sağlandı.Akşener konuşmasında, “İYİ Parti ben olayım da Türkiye ne olursa olsun diyen mandacı ruhluların değil, mandacılığa karşı duranların partisidir” dedi.İYİ Parti’nin şımarıkların, ahlaksızların, iftiracıların değil cesurların partisi olduğunu söyleyen Akşener, “İYİ Parti’yi milletimiz kurdu. Biz sadece tabelayı astık” ifadelerini kullandı.Akşener, şöyle devam etti:“Ben Meral Akşener, ben genel başkanlığa oylarınızla seçilmiş, başka hiçbir sıfatı olmayan buradaki tek kişiyim. 30 yıllık siyasi hayatımda parayla hiçbir işim olmayışken bunu yapanlar mahf-u perişan olsun.”Milletvekilleri adaylarının önseçimde para ile kazandığı iddialarına da yanıt veren Akşener, milletvekillerine “Sizden para mı istedik” diye sordu.Parti içinde makam isteyenlerin doymadığını belirten Akşener, “Öyle çirkinlikler oldu ki günlerce uyuyamadım. Milletvekili oluyor, yetmiyor. GİK oluyor, yetmiyor. Kardeşim kadrolarımız yetersiz” diye konuştu.Akşener'in açıklamaları şöyle:"5.5 yıl önce bu partiyi kuramazsınız dediklerinde kuracağız dedik, kurduk. Bu parti yaşamaz dediklerinde yaşatacağız dedik, yaşattık. Milletimizin sesi olacağız dedik, olduk. Siyasetin alışılmış düzenini bozduk. Dedikodu yapmak, iftira etmek, hakaret etmek yerine kapı zillerini çaldık. Biz daima hakikatin peşinden gittik. Şartlar ne olursa olsun hakikati söylemekten kaçınmadık. Yapılamaz denilen her şeyi yaptık.Ben Meral Akşener, ben sadece oylarınızla genel başkanlığa seçilmiş, başka hiçbir sıfatı olmayan buradaki tek kişiyim! Beni, mansıpla satın alabilen oldu mu? Beni parayla satın alabilen oldu mu?Seçime girebilmek için CHP’den 15 milletvekili istedik hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum ancak o gün bugündür bu 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik.Artık bu partide şımarıklık bitmiştir. Hadsizlik, saygısızlık bitmiştir! Herkes haddini bilecek. Sonrası çok ilginç oldu. Biz hariç herkes kazanmayı sağladı. O gün anladım ki, İYİ Parti, önemli bir kesim tarafından tehdit görülüyor; sadece iktidar değil, muhalefetin bir bölümü için de…Anladım ki İYİ Parti milletin partisidir. Bu milletin vicdanının su terazisidir. Siz kim Türkiye kim. Siz kim Türklük kim. Saygısızlar..."

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meral akşener, iyi parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)