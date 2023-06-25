https://sputniknews.com.tr/20230625/kazakistan-lideri-tokayev-rusyadaki-gelismeler-sonrasi-guvenlik-konseyini-acilen-topladi-1072835069.html

Kazakistan lideri Tokayev, Rusya'daki gelişmeler sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

Kazakistan lideri Tokayev, Rusya'daki gelişmeler sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Cömert Tokayev, Rusya'da Wagner grubunun isyanı sonucu yaşanan kriz nedeniyle bu sabah Kazakistan Güvenlik Konseyi'yle acil bir... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T09:52+0300

2023-06-25T09:52+0300

2023-06-25T10:00+0300

ukrayna krizi

kazakistan

rusya

wagner grubu

kasım cömert tokayev

güvenlik konseyi

rusya son dakika

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Başbakan, başsavcı, savunma, içişleri ve dışişleri bakanlarından Rusya'daki durumla ilgili talimatların uygulanmasına yönelik önlemler hakkında rapor alan Tokayev, ülkede mali ve ekonomik istikrarın korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.'Olası tehditlere müdahale etmeye hazır olun'Tokayev, tüm kurumların yöneticilerine kriz durumları yaşanmasına yol açabilecek olası tehditlere müdahale etmeye hazır olma emri verdi.Rusya'da yaşananların ülkenin iç meselesi olmasına rağmen Kazakistan halkının, dünyanın en uzun sınırına sahip oldukları dost ülkedeki durumu endişeyle karşıladığını anlatan Tokayev, Rusya'nın Kazakistan'ın stratejik ortağı olduğunun altını çizdi.'Anlaşma sağlanmasından memnunum'Rusya'daki silahlı eylemlerin sona ermesi konusunda anlaşma sağlanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Tokayev, Kazakistan da dahil her ülkenin iç siyasetinde anayasal düzenin ve sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasının esası olarak hukukun üstünlüğünün temel öncelik olması gerektiğini vurguladı.Toplantı sonunda Tokayev, Kazakistan hükümeti tarafından geliştirilen operasyonel eylem planını onayladı.

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