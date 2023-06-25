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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/kazakistan-lideri-tokayev-rusyadaki-gelismeler-sonrasi-guvenlik-konseyini-acilen-topladi-1072835069.html
Kazakistan lideri Tokayev, Rusya'daki gelişmeler sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı
Kazakistan lideri Tokayev, Rusya'daki gelişmeler sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Cömert Tokayev, Rusya'da Wagner grubunun isyanı sonucu yaşanan kriz nedeniyle bu sabah Kazakistan Güvenlik Konseyi'yle acil bir... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T09:52+0300
2023-06-25T10:00+0300
ukrayna krizi
kazakistan
rusya
wagner grubu
kasım cömert tokayev
güvenlik konseyi
rusya son dakika
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Başbakan, başsavcı, savunma, içişleri ve dışişleri bakanlarından Rusya'daki durumla ilgili talimatların uygulanmasına yönelik önlemler hakkında rapor alan Tokayev, ülkede mali ve ekonomik istikrarın korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.'Olası tehditlere müdahale etmeye hazır olun'Tokayev, tüm kurumların yöneticilerine kriz durumları yaşanmasına yol açabilecek olası tehditlere müdahale etmeye hazır olma emri verdi.Rusya'da yaşananların ülkenin iç meselesi olmasına rağmen Kazakistan halkının, dünyanın en uzun sınırına sahip oldukları dost ülkedeki durumu endişeyle karşıladığını anlatan Tokayev, Rusya'nın Kazakistan'ın stratejik ortağı olduğunun altını çizdi.'Anlaşma sağlanmasından memnunum'Rusya'daki silahlı eylemlerin sona ermesi konusunda anlaşma sağlanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Tokayev, Kazakistan da dahil her ülkenin iç siyasetinde anayasal düzenin ve sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasının esası olarak hukukun üstünlüğünün temel öncelik olması gerektiğini vurguladı.Toplantı sonunda Tokayev, Kazakistan hükümeti tarafından geliştirilen operasyonel eylem planını onayladı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/kremlin-sozcusu-peskov-hakkindaki-ceza-davasi-kapatilacak-olan-prigojin-belarusa-gidecek-1072825243.html
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Kazakistan lideri Tokayev, Rusya'daki gelişmeler sonrası Güvenlik Konseyi'ni acilen topladı

09:52 25.06.2023 (güncellendi: 10:00 25.06.2023)
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Moskova'da güvenlik önlemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım-Cömert Tokayev, Rusya'da Wagner grubunun isyanı sonucu yaşanan kriz nedeniyle bu sabah Kazakistan Güvenlik Konseyi'yle acil bir toplantı gerçekleştirdi.
Başbakan, başsavcı, savunma, içişleri ve dışişleri bakanlarından Rusya'daki durumla ilgili talimatların uygulanmasına yönelik önlemler hakkında rapor alan Tokayev, ülkede mali ve ekonomik istikrarın korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

'Olası tehditlere müdahale etmeye hazır olun'

Tokayev, tüm kurumların yöneticilerine kriz durumları yaşanmasına yol açabilecek olası tehditlere müdahale etmeye hazır olma emri verdi.
Rusya'da yaşananların ülkenin iç meselesi olmasına rağmen Kazakistan halkının, dünyanın en uzun sınırına sahip oldukları dost ülkedeki durumu endişeyle karşıladığını anlatan Tokayev, Rusya'nın Kazakistan'ın stratejik ortağı olduğunun altını çizdi.

'Anlaşma sağlanmasından memnunum'

Rusya'daki silahlı eylemlerin sona ermesi konusunda anlaşma sağlanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Tokayev, Kazakistan da dahil her ülkenin iç siyasetinde anayasal düzenin ve sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasının esası olarak hukukun üstünlüğünün temel öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Toplantı sonunda Tokayev, Kazakistan hükümeti tarafından geliştirilen operasyonel eylem planını onayladı.
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