https://sputniknews.com.tr/20230625/iyi-parti-3-olagan-kurultayinda-gik-ve-mdk-uyeleri-belirlendi-1072827296.html

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında GİK ve MDK üyeleri belirlendi

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında GİK ve MDK üyeleri belirlendi

İYİ Parti Kurultayda mevcut GİK'ten 15 isim yerini korurken, Grup Başkanı Aydın, Kurumsal İlişkiler Başkanı Paçacı ve Seçim İşleri Başkanı Sunat listede yer... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T01:03+0300

2023-06-25T01:03+0300

2023-06-25T01:06+0300

türkiye

iyi parti

meral akşener

oktay vural

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İYİ Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri belirlendi.ATO Congresium'daki kurultayda, delege, 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'yi blok liste yöntemiyle seçti.Seçimde, 1123 delege oy kullanırken, 1100 oy geçerli sayıldı.Genel Başkan Akşener'in kurultaya sunduğu GİK listesinde, mevcut GİK'ten Koray Aydın, Muhammed Emre Haberdar, Nuri Okutan, Orhan Çakırlar, Şenol Sunat, Rıdvan Uz, Arzu Önşen, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Dursun Ataş, Murat Karaman, Salim Ensarioğlu, Burcu Akçaru, Hasan Toktaş, Ümit Beyaz, Müberra Çakır, Meral Alemdar, Cihan Paçacı, Sırrı Özdolap, Kadriye Ünler, Sinan Sözen, Mehmet Arslan, Mümin İnan, Ahmet Kamil Erozan, Burhanettin Kocamaz, İsmet Koçak, Ümmü Gülsüm Paksoy, Halil Aydoğdu, Celal Karapınar, Ayhan Bölükbaşı, Ömer Süslü, Mine Baş, Yavuz Aydın, Temel Başbuğ, Mehmet Türe ve Yener Yıldırım yer almadı.GİK'te 15 isim yerini koruduUğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Ümit Özlale, Bahadır Erdem, Ünzile Yüksel, Metin Ergun, Dursun Çolak, Mehmet Tolga Akalın, Naci Cinisli, Burak Akburak, Taha Orhun Ertürkmen, Şükrü Küleyin, Cumali Durmuş, Sevin Çağlayan ve Mehmet Aslan ise yerini koruyan isimler oldu.Kurultayda, yeni GİK üyeleri arasında yer alan Adana'dan milletvekili seçilen MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ile eski Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulunan Ayşe Sucu da parti yönetimine girdi.Oktay Vural İYİ Parti'deListede bulunan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz da yeni GİK üyeleri oldu.50 GİK üyesiYeni GİK üyelerinin tamamı ise şu isimlerden oluştu:"Uğur Poyraz, Ümit Dikbayır, Bahadır Erdem, Metin Ergun, Bilge Yılmaz, Ümit Özlale, Tolga Akalın, Sevinç Atabay, Ayfer Yılmaz, Ünzile Yüksel, Burak Akburak, Kürşad Zorlu, Ayyüce Türkeş Taş, Ömer Karakaş, Turhan Çömez, Satuk Buğra Kavuncu, Selcan Hamşioğlu, Dursun Çolak, Naci Cinisli, Taha Orhun Ertürkmen, Şükrü Kuleyn, Cumali Durmuş, Sevinç Çağlayan, Mehmet Aslan, Cem Özdemir, Hayrettin Nuhoğlu, Ayşe Sucu, Hüseyin Özlik, Veysel Gündoğan, Oktay Vural, Berna Sukas, Rıdvan Yalçın, Ali Demir, Ahmet Zeki Üçok, Alparsan Yüce, Tamer Demirer, Birol Aydemir, Türker Yörükçüoğlu, Sedat Aksakallı, Ece Güner, Yetkin Öztürk, Ali Gökdemir, Erol Karapınar, İmren Tüfekçi, Orkun Kanber, Ayşen kurt, Emin Yetim, Raşit Emir Sürer, İrem Yaman, Fatih Koca."MDK üyeleriKurultayda, MDK üyeleri ise Meral Alemdar, Kadriye Ünler, Hamza Yurtsever, Hatice Kayalı, Abdullah İlker Sungur, Hatice Elvan Ece, Süleyman Çetin, Batuhan Yılmaz, Zeynep Şeyda Irmak, Metehan Kutlu ve Kenan Kaçmaz'dan oluştu.Öte yandan kurultay çalışmaları tamamlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230625/kilicdaroglundan-iyi-parti-genel-baskani-aksenere-tebrik-telefonu-1072827003.html

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