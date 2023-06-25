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https://sputniknews.com.tr/20230625/iran-irak-dogalgaz-borcunu-tamamen-odedi-1072856390.html
İran: Irak doğalgaz borcunu tamamen ödedi
İran: Irak doğalgaz borcunu tamamen ödedi
İran Petrol Bakan Yardımcısı Çegeni, Irak'ın doğalgaz borcunu tamamen ödediğini duyurdu. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
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doğalgaz
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Mecid Çegeni, "Irak Elektrik Bakanlığı doğalgaz ithalatından kaynaklı borçlarının tümünü İran'a ödedi" dedi.Irak'ın borcunun sıfırlandığını kaydeden Çegeni, buna rağmen bazen Irak Ticaret Bankası (TBI) üzerinden İran'a para transferinde sorunlar yaşandığını ifade etti.Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğalgaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini açıklıyordu.İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken 10 Haziran'da, İran'ın, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230623/hollanda-ulkenin-kuzeyindeki-devasa-gaz-sahasini-kapatiyor-1072797949.html
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doğalgaz, iran, irak, borç, ortadoğu
doğalgaz, iran, irak, borç, ortadoğu

İran: Irak doğalgaz borcunu tamamen ödedi

23:00 25.06.2023
© AFP 2023İran'ın Assaluyeh doğalgaz tesisi
İran'ın Assaluyeh doğalgaz tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023
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İran Petrol Bakan Yardımcısı Çegeni, Irak'ın doğalgaz borcunu tamamen ödediğini duyurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Mecid Çegeni, "Irak Elektrik Bakanlığı doğalgaz ithalatından kaynaklı borçlarının tümünü İran'a ödedi" dedi.
Irak'ın borcunun sıfırlandığını kaydeden Çegeni, buna rağmen bazen Irak Ticaret Bankası (TBI) üzerinden İran'a para transferinde sorunlar yaşandığını ifade etti.
Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğalgaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini açıklıyordu.
İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken 10 Haziran'da, İran'ın, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirilmişti.
gaz, ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
DÜNYA
Avrupa'nın en büyük doğalgaz sahasında üretim duruyor
23 Haziran , 17:20
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