https://sputniknews.com.tr/20230625/iran-irak-dogalgaz-borcunu-tamamen-odedi-1072856390.html
İran: Irak doğalgaz borcunu tamamen ödedi
İran: Irak doğalgaz borcunu tamamen ödedi
İran Petrol Bakan Yardımcısı Çegeni, Irak'ın doğalgaz borcunu tamamen ödediğini duyurdu. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T23:00+0300
2023-06-25T23:00+0300
2023-06-25T23:00+0300
dünya
doğalgaz
iran
irak
borç
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101380/89/1013808961_0:201:4764:2881_1920x0_80_0_0_97a19defe371e0610637269f0776be66.jpg
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Mecid Çegeni, "Irak Elektrik Bakanlığı doğalgaz ithalatından kaynaklı borçlarının tümünü İran'a ödedi" dedi.Irak'ın borcunun sıfırlandığını kaydeden Çegeni, buna rağmen bazen Irak Ticaret Bankası (TBI) üzerinden İran'a para transferinde sorunlar yaşandığını ifade etti.Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğalgaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini açıklıyordu.İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken 10 Haziran'da, İran'ın, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230623/hollanda-ulkenin-kuzeyindeki-devasa-gaz-sahasini-kapatiyor-1072797949.html
iran
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101380/89/1013808961_130:0:4198:3051_1920x0_80_0_0_01c5769e0e73d8281cf92c65442d44eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
doğalgaz, iran, irak, borç, ortadoğu
doğalgaz, iran, irak, borç, ortadoğu
İran: Irak doğalgaz borcunu tamamen ödedi
Abone ol
İran Petrol Bakan Yardımcısı Çegeni, Irak'ın doğalgaz borcunu tamamen ödediğini duyurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Mecid Çegeni, "Irak Elektrik Bakanlığı doğalgaz ithalatından kaynaklı borçlarının tümünü İran'a ödedi" dedi.
Irak'ın borcunun sıfırlandığını kaydeden Çegeni, buna rağmen bazen Irak Ticaret Bankası (TBI) üzerinden İran'a para transferinde sorunlar yaşandığını ifade etti.
Irak, İran'dan elektrik üretimi için ithal ettiği 2,6 milyar dolarlık doğalgaz borcunu ABD'nin Tahran'a uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımları nedeniyle ödeyemediğini açıklıyordu.
İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken 10 Haziran'da, İran'ın, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Irak'ta dondurulan varlıklarından 2 milyar 700 milyon doların serbest bırakıldığı bildirilmişti.