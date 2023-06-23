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https://sputniknews.com.tr/20230623/hollanda-ulkenin-kuzeyindeki-devasa-gaz-sahasini-kapatiyor-1072797949.html
Avrupa'nın en büyük doğalgaz sahasında üretim duruyor
Avrupa'nın en büyük doğalgaz sahasında üretim duruyor
Hollanda, ülkenin kuzeyinde bulunan ve Avrupa'nın en büyüğü olan Groningen gaz sahasının kapatılacağını açıkaldı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T17:20+0300
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dünya
hollanda
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
kapatma
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Hollanda Madencilik Bakan Yardımcısı Hans Vijbrief, bölgenin yıllarca şiddeti giderek artan depremlerle sarsılmasının ardından ülkenin kuzeyindeki devasa Gröningen sahasının kapatılacağını açıkladı. ANP'ye konuşan Vijlbrief, "Gerçekten musluğu kapatıyoruz" dedi.
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hollanda, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, kapatma
hollanda, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, kapatma

Avrupa'nın en büyük doğalgaz sahasında üretim duruyor

17:20 23.06.2023 (güncellendi: 17:25 23.06.2023)
© AAgaz, ateş
gaz, ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
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Hollanda, ülkenin kuzeyinde bulunan ve Avrupa'nın en büyüğü olan Groningen gaz sahasının kapatılacağını açıkaldı.
Hollanda Madencilik Bakan Yardımcısı Hans Vijbrief, bölgenin yıllarca şiddeti giderek artan depremlerle sarsılmasının ardından ülkenin kuzeyindeki devasa Gröningen sahasının kapatılacağını açıkladı.
ANP'ye konuşan Vijlbrief, "Gerçekten musluğu kapatıyoruz" dedi.
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