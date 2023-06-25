https://sputniknews.com.tr/20230625/deva-partisi-acikladi-davutoglunun-birlesme-onerisi-uygun-bulunmadi-1072839384.html
DEVA Partisi açıkladı: Davutoğlu'nun 'birleşme' önerisi uygun bulunmadı
DEVA Partisi açıkladı: Davutoğlu'nun 'birleşme' önerisi uygun bulunmadı
DEVA, grup kurma ve yeni partide birleşme modellerinin uygun olmadığını açıkladı. Karar diğer partilerin genel başkanlarına da iletildi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T11:59+0300
2023-06-25T11:59+0300
2023-06-25T12:08+0300
deva partisi
ahmet davutoğlu
gelecek partisi
politika
ali babacan
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Demokrasi ve Atılım Partisi Partisi, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin grup arayışına dair açıklama yaptı. Açıklamada tartışılan iki modelin de uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.‘Çift başlılığa yol açar'Açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’nin birleşmesiyle ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a bir model önerisi sunduğu ifade edilerek “Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır” denildi.‘Doğal karşılanmaz, zihin karmaşasına yol açar’Üç partinin kendi tüzel kişiliklerini korurken belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeline ilişkinse “Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, mecliste grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış, ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.DEVA Partisi, önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230621/deva-gelecek-ve-saadet-cati-parti-kuruyor--1072717927.html
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deva partisi, ahmet davutoğlu, gelecek partisi, ali babacan
deva partisi, ahmet davutoğlu, gelecek partisi, ali babacan
DEVA Partisi açıkladı: Davutoğlu'nun 'birleşme' önerisi uygun bulunmadı
11:59 25.06.2023 (güncellendi: 12:08 25.06.2023) Abone ol
DEVA, grup kurma ve yeni partide birleşme modellerinin uygun olmadığını açıkladı. Karar diğer partilerin genel başkanlarına da iletildi.
Demokrasi ve Atılım Partisi Partisi, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin grup arayışına dair açıklama yaptı. Açıklamada tartışılan iki modelin de uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığı ifade edildi.
‘Çift başlılığa yol açar'
Açıklamada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’nin birleşmesiyle ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a bir model önerisi sunduğu ifade edilerek “Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır” denildi.
‘Doğal karşılanmaz, zihin karmaşasına yol açar’
Üç partinin kendi tüzel kişiliklerini korurken belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeline ilişkinse “Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, mecliste grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış, ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır” ifadeleri kullanıldı.
DEVA Partisi, önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazır olduğunu kaydetti.