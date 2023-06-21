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DEVA, Gelecek ve Saadet, 'çatı parti' kuruyor
DEVA, Gelecek ve Saadet, 'çatı parti' kuruyor
14 Mayıs seçimlerinde toplamda 35 sandalye elde eden DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında yürütülen, Meclis’te grup kurma çalışmalarında... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T21:40+0300
2023-06-21T21:40+0300
deva partisi
gelecek partisi
saadet partisi
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Üç siyasi partinin yeni bir çatı parti altında grup kurma konusunda uzlaştığı belirtilirken yeni parti ismi için de “Demokrasi İçin Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” seçenekleri tartışılıyor.BBC'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, her partiden yedi milletvekilinin yer alması planlanan yeni çatı partinin, bir sonraki aşamada “birleşme partisi”ne dönüşebileceği belirtiliyor.14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti ise 3 milletvekilliği kazandı. Seçimlerin ardından, 3 parti arasında “Meclis’te grup kurma” konusunda görüşme trafiği başlarken, Demokrat Parti bu oluşumların içinde yer almama kararı aldı.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçen hafta bir araya gelerek ortak grup kurma konusundaki seçenekleri değerlendirdi ve bunu partilerin yetkili kurullarına götürme kararı aldı.Eşit temsille, yeni çatı parti: Demokrasi için birlikEdinilen bilgiye göre her üç partide de grup kurmak için “yeni bir çatı parti kurulması” formülü benimsendi.Üç partinin Meclis’te isim olarak da temsil edilmesini sağlamak için, partiden 7’şer milletvekilinin yeni çatı partiye katılarak 21 sandalyeli bir grup kurulması, geri kalan milletvekillerinin ise partilerinde kalması seçeneği ağırlık kazandı.Bu seçenek yaşama geçirilirse, yeni çatı partinin yanı sıra Saadet, Gelecek ve DEVA Meclis’te temsil edilmeye devam edecek.Her üç parti tarafından da kabul gördüğü belirtilen bu formül çerçevesinde yeni bir parti kurulacak.Üç partinin buluşacağı çatı partinin ismi henüz kesinleşmedi.Ancak yeni partinin “demokrasi için bir araya gelindiğini” vurgulayacak bir isim altında kurulacağı ifade ediliyor.“Demokrasi İçin Birlik Partisi” veya “Demokrasi İttifakı Partisi” önerileri değerlendiriliyor.Genel başkanlar dönüşümlü olarak konuşacakYeni kurulacak partinin genel başkanı ve grup başkanının kim olacağı da tartışılıyor.Mevcut genel başkanlar yerine yeni bir ismin partinin genel başkanı olması, grup başkanının da grup içinden bir milletvekili olması planlanıyor.Haftalık grup toplantılarında ise Babacan, Karamollaoğlu ve Davutoğlu’nun dönüşümlü olarak söz alabileceği formüller tartışılıyor.Ancak bu seçenek yaşama geçerse üç genel başkan, grup toplantılarında ancak “konuk konuşmacı” olarak söz alabilecek ve konuşmaları Meclis TV’den yayınlanmayacak.'Çatı parti, birleşme partisine gider'Meclis’te ortak grup kurmak konusunda üç parti arasında resmi temaslar sürerken kulislerde bu partinin Gelecek ve DEVA Partisi için bir “birleşme partisi” olabileceği de ifade ediliyor.Özellikle Gelecek Partisi’nde, seçmenin son seçimlerde “birleşin” mesajı verdiği düşünülüyor ve her iki partinin kurulma aşamasında kaçırdığı fırsatı bu kez değerlendirmesi gerektiği ifade ediliyor.İki parti arasında gayriresmi görüşmeler de yapılıyor.DEVA Partisi’nde ise öncelikli gündemin “Meclis’te ortak grup kurmak” olduğu belirtilirken Meclis deneyiminden sonra ilerleyen süreçte iki partinin birleşmesinin “nihai hedef olabileceği” ifade ediliyor.Bazı Gelecek Partili yöneticiler, çatı partinin isminin, “marka değeri” olacak şekilde dikkatle seçilmesi gerektiğini belirterek, “Bu parti birleşme partisine gider. Bu yüzden grup için yola çıkılırken, hedefin birleşme olduğunun deklare edilmesi çok iyi olur” görüşünü dile getiriyor.Saadet Partisi’nin, kendi çatısı dışındaki bir birleşmeye mesafeli baktığı biliniyor.Gelecek Partisi kaynakları, DEVA Partisi ile aralarında politik farklılık olmadığı için iki partinin birleşmesinin daha kolay olacağını düşünüyor.“Davutoğlu istişare kurulunun, Babacan partinin başına geçebilir”İki partinin birleşme kararı alması halinde ise en önemli sorun, genel başkanlık konusunda yaşanacağı düşünülüyor.Bu konuda ise Gelecek Partisi kurmayları, Saadet Partisi’ndeki Yüksek İstişare Kurulu ve Genel Başkanlık yapılanmasını örnek gösteriyor:
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deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi
deva partisi, gelecek partisi, saadet partisi

DEVA, Gelecek ve Saadet, 'çatı parti' kuruyor

21:40 21.06.2023
© AA / TBMMTBMM Genel Kurulu
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© AA / TBMM
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14 Mayıs seçimlerinde toplamda 35 sandalye elde eden DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi arasında yürütülen, Meclis’te grup kurma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Üç siyasi partinin yeni bir çatı parti altında grup kurma konusunda uzlaştığı belirtiliyor.
Üç siyasi partinin yeni bir çatı parti altında grup kurma konusunda uzlaştığı belirtilirken yeni parti ismi için de “Demokrasi İçin Birlik” veya “Demokrasi İttifakı” seçenekleri tartışılıyor.
BBC'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, her partiden yedi milletvekilinin yer alması planlanan yeni çatı partinin, bir sonraki aşamada “birleşme partisi”ne dönüşebileceği belirtiliyor.
14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti ise 3 milletvekilliği kazandı. Seçimlerin ardından, 3 parti arasında “Meclis’te grup kurma” konusunda görüşme trafiği başlarken, Demokrat Parti bu oluşumların içinde yer almama kararı aldı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçen hafta bir araya gelerek ortak grup kurma konusundaki seçenekleri değerlendirdi ve bunu partilerin yetkili kurullarına götürme kararı aldı.

Eşit temsille, yeni çatı parti: Demokrasi için birlik

Edinilen bilgiye göre her üç partide de grup kurmak için “yeni bir çatı parti kurulması” formülü benimsendi.
Üç partinin Meclis’te isim olarak da temsil edilmesini sağlamak için, partiden 7’şer milletvekilinin yeni çatı partiye katılarak 21 sandalyeli bir grup kurulması, geri kalan milletvekillerinin ise partilerinde kalması seçeneği ağırlık kazandı.
Bu seçenek yaşama geçirilirse, yeni çatı partinin yanı sıra Saadet, Gelecek ve DEVA Meclis’te temsil edilmeye devam edecek.
Her üç parti tarafından da kabul gördüğü belirtilen bu formül çerçevesinde yeni bir parti kurulacak.
Üç partinin buluşacağı çatı partinin ismi henüz kesinleşmedi.
Ancak yeni partinin “demokrasi için bir araya gelindiğini” vurgulayacak bir isim altında kurulacağı ifade ediliyor.
“Demokrasi İçin Birlik Partisi” veya “Demokrasi İttifakı Partisi” önerileri değerlendiriliyor.

Genel başkanlar dönüşümlü olarak konuşacak

Yeni kurulacak partinin genel başkanı ve grup başkanının kim olacağı da tartışılıyor.
Mevcut genel başkanlar yerine yeni bir ismin partinin genel başkanı olması, grup başkanının da grup içinden bir milletvekili olması planlanıyor.
Haftalık grup toplantılarında ise Babacan, Karamollaoğlu ve Davutoğlu’nun dönüşümlü olarak söz alabileceği formüller tartışılıyor.
Ancak bu seçenek yaşama geçerse üç genel başkan, grup toplantılarında ancak “konuk konuşmacı” olarak söz alabilecek ve konuşmaları Meclis TV’den yayınlanmayacak.

'Çatı parti, birleşme partisine gider'

Meclis’te ortak grup kurmak konusunda üç parti arasında resmi temaslar sürerken kulislerde bu partinin Gelecek ve DEVA Partisi için bir “birleşme partisi” olabileceği de ifade ediliyor.
Özellikle Gelecek Partisi’nde, seçmenin son seçimlerde “birleşin” mesajı verdiği düşünülüyor ve her iki partinin kurulma aşamasında kaçırdığı fırsatı bu kez değerlendirmesi gerektiği ifade ediliyor.
İki parti arasında gayriresmi görüşmeler de yapılıyor.
DEVA Partisi’nde ise öncelikli gündemin “Meclis’te ortak grup kurmak” olduğu belirtilirken Meclis deneyiminden sonra ilerleyen süreçte iki partinin birleşmesinin “nihai hedef olabileceği” ifade ediliyor.
Bazı Gelecek Partili yöneticiler, çatı partinin isminin, “marka değeri” olacak şekilde dikkatle seçilmesi gerektiğini belirterek, “Bu parti birleşme partisine gider. Bu yüzden grup için yola çıkılırken, hedefin birleşme olduğunun deklare edilmesi çok iyi olur” görüşünü dile getiriyor.
Saadet Partisi’nin, kendi çatısı dışındaki bir birleşmeye mesafeli baktığı biliniyor.
Gelecek Partisi kaynakları, DEVA Partisi ile aralarında politik farklılık olmadığı için iki partinin birleşmesinin daha kolay olacağını düşünüyor.

“Davutoğlu istişare kurulunun, Babacan partinin başına geçebilir”

İki partinin birleşme kararı alması halinde ise en önemli sorun, genel başkanlık konusunda yaşanacağı düşünülüyor.
Bu konuda ise Gelecek Partisi kurmayları, Saadet Partisi’ndeki Yüksek İstişare Kurulu ve Genel Başkanlık yapılanmasını örnek gösteriyor:
“Bir istişare kurulu kurulabilir. Bu kurulda partinin ana politikalarına yön verecek kamuoyunca tanınmış, deneyimli siyasetçiler veya hukukçular, kanaat önderleri yer alabilir. Davutoğlu bu kurulun başında olur. Parti politikalarını anlatmak için konferanslar verir. Ali Babacan genel başkan olur. Eğer birleşme iradesi ortaya konulursa formüller bulunabilir. Ama bunun hayata geçmesi için Babacan’ın, genel başkanımıza teklifte bulunması gerekir.”
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