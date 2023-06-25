https://sputniknews.com.tr/20230625/cin-disislerinden-wagner-aciklamasi-rusyanin-ic-isidir-1072853539.html
Çin Dışişleri'nden 'Wagner' açıklaması: Rusya'nın iç işidir
Çin Dışişleri'nden 'Wagner' açıklaması: Rusya'nın iç işidir
Çin yönetimi, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanıyla ortaya çıkan krizi bu ülkenin 'iç işi' olarak... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T21:13+0300
2023-06-25T21:13+0300
2023-06-25T21:13+0300
dünya
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
wagner grubu
yevgeniy prigojin
açıklama
asya & pasifik
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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Wagner vakasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bu, Rusya'nın iç işidir. Çin, Rusya'nın dostane bir komşusu ve yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortağı olarak ulusal istikrarını sürdürmesini, kalkınma ve refaha ulaşmasını destekliyor" ifadesi kullanıldı.Açıklama, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun plansız bir ziyaretle Çin'e gelerek yürüttüğü temasların ardından geldi.Rudenko, Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Bakan Yardımcısı Ma Caoşu ile görüşmüştü.Rus diplomatın Çin Gang ile görüşmesinde 'ortak kaygı konusu olan uluslararası ve bölgesel meselelerin tartışıldığı' belirtilmişti.Rudenko ile mevkidaşı Ma'nın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede, tarafların, 'iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda zorlu ve karmaşık bir durum arz eden uluslararası ortamda zamanında iletişim kurarak ortak çıkarlarını korumalarının önem taşıdığının' altını çizilmişti.Taraflar, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) bölgesel barış ve istikrarı sağlamadaki rolüne işaret ederek, 'örgütün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için dayanışmayı ve işbirliğini güçlendireceklerini' bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230625/cinden-rusyaya-destek-aciklamasi--1072847670.html
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rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, wagner grubu, yevgeniy prigojin, açıklama, asya & pasifik
rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, wagner grubu, yevgeniy prigojin, açıklama, asya & pasifik
Çin Dışişleri'nden 'Wagner' açıklaması: Rusya'nın iç işidir
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Çin yönetimi, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanıyla ortaya çıkan krizi bu ülkenin 'iç işi' olarak görüyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Wagner vakasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bu, Rusya'nın iç işidir. Çin, Rusya'nın dostane bir komşusu ve yeni dönemde kapsamlı stratejik koordinasyon ortağı olarak ulusal istikrarını sürdürmesini, kalkınma ve refaha ulaşmasını destekliyor" ifadesi kullanıldı.
Açıklama, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko'nun plansız bir ziyaretle Çin'e gelerek yürüttüğü temasların ardından geldi.
Rudenko, Dışişleri Bakanı Çin Gang ve Bakan Yardımcısı Ma Caoşu ile görüşmüştü.
Rus diplomatın Çin Gang ile görüşmesinde 'ortak kaygı konusu olan uluslararası ve bölgesel meselelerin tartışıldığı' belirtilmişti.
Rudenko ile mevkidaşı Ma'nın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmede, tarafların, 'iki ülke liderlerinin vardığı mutabakat doğrultusunda zorlu ve karmaşık bir durum arz eden uluslararası ortamda zamanında iletişim kurarak ortak çıkarlarını korumalarının önem taşıdığının' altını çizilmişti.
Taraflar, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) bölgesel barış ve istikrarı sağlamadaki rolüne işaret ederek, 'örgütün sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi için dayanışmayı ve işbirliğini güçlendireceklerini' bildirmişti.