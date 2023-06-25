https://sputniknews.com.tr/20230625/bagcilarda-tramvay-raydan-cikti-1072847861.html
Bağcılar'da tramvay raydan çıktı
Bağcılar'da tramvay raydan çıktı
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay raydan çıktı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T16:24+0300
2023-06-25T16:24+0300
2023-06-25T16:24+0300
bağcılar
tramvay
türkiye
kaza
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Bağcılar Durağı'ndan yolcularını alan tramvay, Kabataş istikametine hareket etti.Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen ekiplerin tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor.Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/fatihte-seyir-halindeki-tramvayda-yangin-cikti-1071556070.html
bağcılar
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bağcılar, tramvay, kaza
Bağcılar'da tramvay raydan çıktı
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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay raydan çıktı.
Bağcılar Durağı'ndan yolcularını alan tramvay, Kabataş istikametine hareket etti.
Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen ekiplerin tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor.