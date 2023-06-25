https://sputniknews.com.tr/20230625/bagcilarda-tramvay-raydan-cikti-1072847861.html

Bağcılar'da tramvay raydan çıktı

Bağcılar'da tramvay raydan çıktı

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay raydan çıktı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T16:24+0300

2023-06-25T16:24+0300

2023-06-25T16:24+0300

bağcılar

tramvay

türkiye

kaza

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Bağcılar Durağı'ndan yolcularını alan tramvay, Kabataş istikametine hareket etti.Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen ekiplerin tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor.Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230525/fatihte-seyir-halindeki-tramvayda-yangin-cikti-1071556070.html

bağcılar

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bağcılar, tramvay, kaza