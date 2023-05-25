https://sputniknews.com.tr/20230525/fatihte-seyir-halindeki-tramvayda-yangin-cikti-1071556070.html

Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın çıktı

Fatih'te seyir halindeki tramvayda yangın çıktı

Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda seyir halinde olan tramvayda çıkan yangın söndürüldü. 25.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-25T13:04+0300

2023-05-25T13:04+0300

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yaşam

tramvay

fatih

yangın

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Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda Eminönü istikametine seyir halinde olan tramvay, üst kısmından çıkan duman nedeniyle Fener İstasyonu'nda durdu.Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Yangının, tramvayın elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.Ekipler yangına müdahale ederken, seferler kontrollü şekilde devam etti.Metro İstanbul ekiplerinin, tramvaydaki çalışmaları devam ediyor.

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tramvay, fatih, yangın