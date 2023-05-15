https://sputniknews.com.tr/20230515/antalyada-yat-firmasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1071138109.html

Antalya'da yat firmasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya'da yat firmasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T19:24+0300

2023-05-15T19:24+0300

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türkiye

antalya

yangın

yat

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Firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek veriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230513/izmirde-folkart-sitesindeki-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1071028008.html

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