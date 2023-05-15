https://sputniknews.com.tr/20230515/antalyada-yat-firmasinda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1071138109.html
Antalya'da yat firmasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya'da yat firmasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T19:24+0300
2023-05-15T19:24+0300
2023-05-15T19:24+0300
türkiye
antalya
yangın
yat
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Firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230513/izmirde-folkart-sitesindeki-yanginin-cikis-nedeni-belli-oldu-1071028008.html
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antalya, yangın, yat
Antalya'da yat firmasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren yat firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlere müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek veriyor.