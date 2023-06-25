https://sputniknews.com.tr/20230625/acun-ilicali-ucagin-okyanusu-gecmesi-100-bin-dolar-o-noktada-ben-de-ekonomi-yapiyorum-1072836035.html
Acun Ilıcalı: Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar, o noktada ben de ekonomi yapıyorum
Acun Ilıcalı: Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar, o noktada ben de ekonomi yapıyorum
Acun Ilıcalı, katıldığı YouTube programında harcamalarını anlatarak tasarruf yaptığını söyledi. Ilıcalı, “Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli, okyanusu... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T10:43+0300
2023-06-25T10:43+0300
2023-06-25T10:51+0300
acun ilıcalı
uçak
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Televizyoncu Acun Ilıcalı, Sibel Arna'nın YouTube'daki programı 'Ne olursan Ol Rahat Ol’un' tanıtım bölümüne konuk oldu. Programda "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" diyen Ilıcalı, ''O kadar hesapsız bir insan değilim, uçakla bir yere gittiğimde iki işi bir araya getirerek hareket ederim, planlamamı ona göre yaparım'' ifadelerini kullandı:'Son 15 yıldır kimseye hesap ödetmedim'"Yeme içme fiyatlarına bakıyorum dersem doğru olmaz" diye konuşan Ilıcalı, şöyle devam etti:
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acun ilıcalı, uçak
Acun Ilıcalı: Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar, o noktada ben de ekonomi yapıyorum
10:43 25.06.2023 (güncellendi: 10:51 25.06.2023) Abone ol
Acun Ilıcalı, katıldığı YouTube programında harcamalarını anlatarak tasarruf yaptığını söyledi. Ilıcalı, “Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli, okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum" dedi.
Televizyoncu Acun Ilıcalı, Sibel Arna'nın YouTube'daki programı 'Ne olursan Ol Rahat Ol’un' tanıtım bölümüne konuk oldu.
Programda "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" diyen Ilıcalı, ''O kadar hesapsız bir insan değilim, uçakla bir yere gittiğimde iki işi bir araya getirerek hareket ederim, planlamamı ona göre yaparım'' ifadelerini kullandı:
"Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum."
'Son 15 yıldır kimseye hesap ödetmedim'
"Yeme içme fiyatlarına bakıyorum dersem doğru olmaz" diye konuşan Ilıcalı, şöyle devam etti:
"Son 15 yıldır oturduğum masada kimseye hesap ödetmedim. Nereye oturuyorsam herkesin hesabını öderim, neyin ne olduğunu bilmem. Allah nasip etmiş bir gelirim var, yeme içmede nereye ne kadar verdim motivasyonunda değilim."