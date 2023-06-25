https://sputniknews.com.tr/20230625/acun-ilicali-ucagin-okyanusu-gecmesi-100-bin-dolar-o-noktada-ben-de-ekonomi-yapiyorum-1072836035.html

Acun Ilıcalı: Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar, o noktada ben de ekonomi yapıyorum

Acun Ilıcalı: Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar, o noktada ben de ekonomi yapıyorum

Acun Ilıcalı, katıldığı YouTube programında harcamalarını anlatarak tasarruf yaptığını söyledi. Ilıcalı, “Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli, okyanusu... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T10:43+0300

2023-06-25T10:43+0300

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acun ilıcalı

uçak

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Televizyoncu Acun Ilıcalı, Sibel Arna'nın YouTube'daki programı 'Ne olursan Ol Rahat Ol’un' tanıtım bölümüne konuk oldu. Programda "Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli" diyen Ilıcalı, ''O kadar hesapsız bir insan değilim, uçakla bir yere gittiğimde iki işi bir araya getirerek hareket ederim, planlamamı ona göre yaparım'' ifadelerini kullandı:'Son 15 yıldır kimseye hesap ödetmedim'"Yeme içme fiyatlarına bakıyorum dersem doğru olmaz" diye konuşan Ilıcalı, şöyle devam etti:

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acun ilıcalı, uçak