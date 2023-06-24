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https://sputniknews.com.tr/20230624/wagner-grubunun-hareketine-rastlanan-lipetsk-bolgesine-girisler-iki-yonden-engellendi-1072821777.html
Wagner grubunun hareketliliğine rastlanan Lipetsk bölgesine girişler iki yönden engellendi
Wagner grubunun hareketliliğine rastlanan Lipetsk bölgesine girişler iki yönden engellendi
Rusya'nın Lipetsk Oblastı'na bağlı Çaplıgin ve Lebedyan'dan üzere iki yönden de girişler engellendi. Son olarak Lipetsk Bölgesi Valisi Artamonov, Wagner... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T18:17+0300
2023-06-24T19:12+0300
dünya
lipetsk
rusya
wagner grubu
igor artamonov
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Lipetsk bölge yönetiminin yaptığı açıklamada, oblasta girişlerin Çaplıgin ve Lebedyan'dan olmak üzere iki yönde engellendiği bildirildi. Daha önce Lipetsk Bölgesi Valisi İgor Artamonov, Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuş, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırmıştı. Lipetsk, başkent Moskova’nın 360 kilometre güneyinde yer alıyor ve Wagner güçlerinin dün gece görüldükleri Rostov-na-Donu’ya göre Moskova’ya daha yakın.
https://sputniknews.com.tr/20230624/lipetsk-valisi-artamonov-wagner-grubu-lipetsk-bolgesinde-hareket-ediyor-guvenlik-onlemleri-alindi-1072820029.html
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lipetsk, rusya, wagner grubu, igor artamonov
lipetsk, rusya, wagner grubu, igor artamonov

Wagner grubunun hareketliliğine rastlanan Lipetsk bölgesine girişler iki yönden engellendi

18:17 24.06.2023 (güncellendi: 19:12 24.06.2023)
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Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
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Rusya'nın Lipetsk Oblastı'na bağlı Çaplıgin ve Lebedyan'dan üzere iki yönden de girişler engellendi. Son olarak Lipetsk Bölgesi Valisi Artamonov, Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuştu.
Lipetsk bölge yönetiminin yaptığı açıklamada, oblasta girişlerin Çaplıgin ve Lebedyan'dan olmak üzere iki yönde engellendiği bildirildi.
Daha önce Lipetsk Bölgesi Valisi İgor Artamonov, Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuş, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırmıştı.
Lipetsk, başkent Moskova’nın 360 kilometre güneyinde yer alıyor ve Wagner güçlerinin dün gece görüldükleri Rostov-na-Donu’ya göre Moskova’ya daha yakın.
İgor Artamonov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
DÜNYA
Lipetsk Valisi Artamonov: Wagner grubu Lipetsk bölgesinde hareket ediyor, güvenlik önlemleri alındı
17:18
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