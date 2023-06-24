https://sputniknews.com.tr/20230624/wagner-grubunun-hareketine-rastlanan-lipetsk-bolgesine-girisler-iki-yonden-engellendi-1072821777.html

Wagner grubunun hareketliliğine rastlanan Lipetsk bölgesine girişler iki yönden engellendi

Wagner grubunun hareketliliğine rastlanan Lipetsk bölgesine girişler iki yönden engellendi

Rusya'nın Lipetsk Oblastı'na bağlı Çaplıgin ve Lebedyan'dan üzere iki yönden de girişler engellendi. Son olarak Lipetsk Bölgesi Valisi Artamonov, Wagner... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T18:17+0300

2023-06-24T18:17+0300

2023-06-24T19:12+0300

dünya

lipetsk

rusya

wagner grubu

igor artamonov

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Lipetsk bölge yönetiminin yaptığı açıklamada, oblasta girişlerin Çaplıgin ve Lebedyan'dan olmak üzere iki yönde engellendiği bildirildi. Daha önce Lipetsk Bölgesi Valisi İgor Artamonov, Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuş, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırmıştı. Lipetsk, başkent Moskova’nın 360 kilometre güneyinde yer alıyor ve Wagner güçlerinin dün gece görüldükleri Rostov-na-Donu’ya göre Moskova’ya daha yakın.

https://sputniknews.com.tr/20230624/lipetsk-valisi-artamonov-wagner-grubu-lipetsk-bolgesinde-hareket-ediyor-guvenlik-onlemleri-alindi-1072820029.html

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lipetsk, rusya, wagner grubu, igor artamonov