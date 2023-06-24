https://sputniknews.com.tr/20230624/wagner-grubunun-hareketine-rastlanan-lipetsk-bolgesine-girisler-iki-yonden-engellendi-1072821777.html
Wagner grubunun hareketliliğine rastlanan Lipetsk bölgesine girişler iki yönden engellendi
Wagner grubunun hareketliliğine rastlanan Lipetsk bölgesine girişler iki yönden engellendi
Rusya'nın Lipetsk Oblastı'na bağlı Çaplıgin ve Lebedyan'dan üzere iki yönden de girişler engellendi. Son olarak Lipetsk Bölgesi Valisi Artamonov, Wagner... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T18:17+0300
2023-06-24T18:17+0300
2023-06-24T19:12+0300
dünya
lipetsk
rusya
wagner grubu
igor artamonov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054573425_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_f7b2d0a11168a80c7c390be6d8c30593.jpg
Lipetsk bölge yönetiminin yaptığı açıklamada, oblasta girişlerin Çaplıgin ve Lebedyan'dan olmak üzere iki yönde engellendiği bildirildi. Daha önce Lipetsk Bölgesi Valisi İgor Artamonov, Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuş, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırmıştı. Lipetsk, başkent Moskova’nın 360 kilometre güneyinde yer alıyor ve Wagner güçlerinin dün gece görüldükleri Rostov-na-Donu’ya göre Moskova’ya daha yakın.
https://sputniknews.com.tr/20230624/lipetsk-valisi-artamonov-wagner-grubu-lipetsk-bolgesinde-hareket-ediyor-guvenlik-onlemleri-alindi-1072820029.html
lipetsk
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/09/1054573425_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_2ac76d6c5c1f08d1bf958cdb44856c2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
lipetsk, rusya, wagner grubu, igor artamonov
lipetsk, rusya, wagner grubu, igor artamonov
Wagner grubunun hareketliliğine rastlanan Lipetsk bölgesine girişler iki yönden engellendi
18:17 24.06.2023 (güncellendi: 19:12 24.06.2023) Abone ol
Rusya'nın Lipetsk Oblastı'na bağlı Çaplıgin ve Lebedyan'dan üzere iki yönden de girişler engellendi. Son olarak Lipetsk Bölgesi Valisi Artamonov, Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuştu.
Lipetsk bölge yönetiminin yaptığı açıklamada, oblasta girişlerin Çaplıgin ve Lebedyan'dan olmak üzere iki yönde engellendiği bildirildi.
Daha önce Lipetsk Bölgesi Valisi İgor Artamonov, Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuş, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırmıştı.
Lipetsk, başkent Moskova’nın 360 kilometre güneyinde yer alıyor ve Wagner güçlerinin dün gece görüldükleri Rostov-na-Donu’ya göre Moskova’ya daha yakın.