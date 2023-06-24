https://sputniknews.com.tr/20230624/lipetsk-valisi-artamonov-wagner-grubu-lipetsk-bolgesinde-hareket-ediyor-guvenlik-onlemleri-alindi-1072820029.html

Lipetsk Valisi Artamonov: Wagner grubu Lipetsk bölgesinde hareket ediyor, güvenlik önlemleri alındı

Lipetsk Valisi Artamonov: Wagner grubu Lipetsk bölgesinde hareket ediyor, güvenlik önlemleri alındı

Lipetsk Bölgesi Valisi Artamonov, Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T17:18+0300

2023-06-24T17:18+0300

2023-06-24T17:18+0300

dünya

lipetsk

igor artamonov

wagner grubu

güvenlik

önlem

rusya

silahlı isyan

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Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde ilerlediğini Telegram kanalından duyuran Lipetsk Bölgesi Valisi İgor Artamonov, ayrıca bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırdı.Artamonov, “Sakinlerimize evlerinden çıkmamaları ve herhangi bir ulaşım aracını kullanmamaları önemle tavsiye edildiğini hatırlatırım. Tüm rahatsızlıkların farkındayım, ancak sizden bize yardım etmenizi ve bu tavsiyelere uymanızı önemle rica ediyorum. Arkadaşlar, anlayış ve sağduyu göstermenizi umuyorum” ifadelerini paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-sikiyonetim-ihlaline-yonelik-tedbirlere-iliskin-yasayi-imzaladi-1072819339.html

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lipetsk, igor artamonov, wagner grubu, güvenlik, önlem, rusya, silahlı isyan