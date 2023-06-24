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https://sputniknews.com.tr/20230624/lipetsk-valisi-artamonov-wagner-grubu-lipetsk-bolgesinde-hareket-ediyor-guvenlik-onlemleri-alindi-1072820029.html
Lipetsk Valisi Artamonov: Wagner grubu Lipetsk bölgesinde hareket ediyor, güvenlik önlemleri alındı
Lipetsk Valisi Artamonov: Wagner grubu Lipetsk bölgesinde hareket ediyor, güvenlik önlemleri alındı
Lipetsk Bölgesi Valisi Artamonov, Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T17:18+0300
2023-06-24T17:18+0300
dünya
lipetsk
igor artamonov
wagner grubu
güvenlik
önlem
rusya
silahlı isyan
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Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde ilerlediğini Telegram kanalından duyuran Lipetsk Bölgesi Valisi İgor Artamonov, ayrıca bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırdı.Artamonov, “Sakinlerimize evlerinden çıkmamaları ve herhangi bir ulaşım aracını kullanmamaları önemle tavsiye edildiğini hatırlatırım. Tüm rahatsızlıkların farkındayım, ancak sizden bize yardım etmenizi ve bu tavsiyelere uymanızı önemle rica ediyorum. Arkadaşlar, anlayış ve sağduyu göstermenizi umuyorum” ifadelerini paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-sikiyonetim-ihlaline-yonelik-tedbirlere-iliskin-yasayi-imzaladi-1072819339.html
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lipetsk, igor artamonov, wagner grubu, güvenlik, önlem, rusya, silahlı isyan
lipetsk, igor artamonov, wagner grubu, güvenlik, önlem, rusya, silahlı isyan

Lipetsk Valisi Artamonov: Wagner grubu Lipetsk bölgesinde hareket ediyor, güvenlik önlemleri alındı

17:18 24.06.2023
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Multimedya arşivine gidinİgor Artamonov
İgor Artamonov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Lipetsk Bölgesi Valisi Artamonov, Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.
Wagner grubunun araçlarının Lipetsk bölgesinde ilerlediğini Telegram kanalından duyuran Lipetsk Bölgesi Valisi İgor Artamonov, ayrıca bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırdı.
Artamonov, “Sakinlerimize evlerinden çıkmamaları ve herhangi bir ulaşım aracını kullanmamaları önemle tavsiye edildiğini hatırlatırım. Tüm rahatsızlıkların farkındayım, ancak sizden bize yardım etmenizi ve bu tavsiyelere uymanızı önemle rica ediyorum. Arkadaşlar, anlayış ve sağduyu göstermenizi umuyorum” ifadelerini paylaştı.
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