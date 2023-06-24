https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-sikiyonetim-ihlaline-yonelik-tedbirlere-iliskin-yasayi-imzaladi-1072819339.html

Putin, sıkıyönetim ihlaline yönelik tedbirlere ilişkin yasayı imzaladı

Putin, sıkıyönetim ihlaline yönelik tedbirlere ilişkin yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, sıkıyönetim kurallarının ihlal edilmesine 30 günlük gözaltı süresi öngören yasayı imzaladı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T16:35+0300

2023-06-24T16:35+0300

2023-06-24T17:34+0300

dünya

vladimir putin

resmi belge

rusya

sıkı yönetim

sıkıyönetim

wagner grubu

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Resmi belgelerin yer aldığı internet sayfasında yayınlanan belgeye göre Rusya lideri Vladimir Putin, sıkıyönetim kurallarının ihlal edilmesi için 30 gün gözaltı süresi öngören yasayı imzaladı.Buna göre, yasayı ihlal eden vatandaşlara 500 ila bin ruble para cezası ya da 30 güne kadar tutuklama; yasayı ihlal eden görevli kişilere ise bin ila 2 bin ruble para cezası ya da 30 güne kadar tutuklama öngörülüyor. İhlalin bir araç kullanılarak işlenmesi halinde, araca yetkililer tarafından el konulması öngörülüyor.Belgenin eklerinde belirtildiği üzere federal yürütme organları ve bölgelerdeki şubeleri, bölgelerdeki yürütme organları ve sıkıyönetimi sağlayan askeri komuta ve kontrol organlarının yetkilileri, sıkıyönetimi ihlal edenleri tutuklama hakkına sahip olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230624/canli--duma-baskani-volodin-wagner-savascilari-tek-dogru-olani-yapmali-halkiyla-birlikte-olmali-1072813333.html

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vladimir putin, resmi belge, rusya, sıkı yönetim, sıkıyönetim, wagner grubu