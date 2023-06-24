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https://sputniknews.com.tr/20230624/rusya-disisleri-ulkedeki-durumun-yakin-zamanda-cozume-kavusacagina-inaniyoruz-1072821353.html
Rusya Dışişleri: Ülkedeki durumun yakın zamanda çözüme kavuşacağına inanıyoruz
Rusya Dışişleri: Ülkedeki durumun yakın zamanda çözüme kavuşacağına inanıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki durumun yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandığına vurgu yaparak, Batılı ülkeleri Rusofobik hedeflerine ulaşmak için... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T17:58+0300
2023-06-24T18:12+0300
rusya
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
vladimir putin
isyan
wagner grubu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan son gelişmeler ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://sputniknews.com.tr/20230624/canli--duma-baskani-volodin-wagner-savascilari-tek-dogru-olani-yapmali-halkiyla-birlikte-olmali-1072813333.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, isyan, wagner grubu
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, isyan, wagner grubu

Rusya Dışişleri: Ülkedeki durumun yakın zamanda çözüme kavuşacağına inanıyoruz

17:58 24.06.2023 (güncellendi: 18:12 24.06.2023)
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Multimedya arşivine gidinMoskova
Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki durumun yakın zamanda çözüme kavuşacağına inandığına vurgu yaparak, Batılı ülkeleri Rusofobik hedeflerine ulaşmak için Rusya'daki iç durumu kullanmaya dair her türlü imaya karşı uyardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan son gelişmeler ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ülkemizde yaşanan silahlı isyan girişimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i güçlü bir şekilde destekleyen Rus toplumunda sert bir tepkiye neden oluyor. Komplocuların maceracı özlemleri aslında Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırmayı, birliğimizi sarsmayı ve Rusya’nın güvenilir uluslararası güvenliği sağlama çabalarını baltalamayı amaçlıyor. Böylelikle isyan, Rusya'nın dış düşmanlarının işine yarıyor.
Batılı ülkeleri, Rusofobik hedeflerine ulaşmak için Rusya'daki iç durumu kullanmaya dair her türlü imaya karşı uyarıyoruz. Bu tür girişimler boşunadır ve ne Rusya'da, ne de yurtdışındaki aklı başında siyasi güçler arasında karşılık bulmayacak. Yakın gelecekte durumun, Rus halkının ve Rus Devletinin asırlık bilgeliğine layık bir çözüm bulacağına inanıyoruz.
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