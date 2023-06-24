https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-yabanci-haberlesme-servisleri-icin-memurlara-para-cezasi-verilmesine-iliskin-yasayi-imzaladi-1072822935.html

Putin, yabancı haberleşme servisleri için memurlara para cezası verilmesine ilişkin yasayı imzaladı

Putin, yabancı haberleşme servisleri için memurlara para cezası verilmesine ilişkin yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, verileri yabancı haberleşme servisleri üzerinden gönderen devlet görevlilerine ve finans kuruluşlarına para cezası öngören yasayı... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T19:52+0300

2023-06-24T19:52+0300

2023-06-24T19:52+0300

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Rusya lideri Vladimir Putin, Rus vatandaşları ile ilgili verileri göndermek için yabancı haberleşme servislerini kullanan devlet görevlileri ve finans kuruluşları için idari sorumluluk öngören yasayı imzaladı. Belge, yasal bilgilerin yer aldığı resmi sitede yayınlandı.Rus vatandaşları ile ilgili hassas verileri göndermek için yabancı haberleşme servislerini kullanan devlet görevlilerine ve finans kuruluşlarına yönelik idari sorumluluk yasasının, yabancı haberleşme uygulamalarını kişisel verilerin dolaşımı ve finansal bilgiler ile ilgili çalışma süreçlerine entegre edenleri kapsayacağı açıklanmıştı.Bu tür bilgileri yabancı haberleşme uygulamaları üzerinden paylaşan devlet görevlilerine verilecek ceza 30 ila 50 bin ruble, tüzel kişilere uygulanacak cezalar ise 100 bin ila 700 bin ruble olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230624/canli--duma-baskani-volodin-wagner-savascilari-tek-dogru-olani-yapmali-halkiyla-birlikte-olmali-1072813333.html

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