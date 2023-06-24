https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-hukumlulerin-sozlesme-kapsaminda-askere-alinmasina-iliskin-yasayi-imzaladi-1072820623.html

Putin, hükümlülerin sözleşme kapsamında askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı

Putin, hükümlülerin sözleşme kapsamında askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümlülerin sözleşme kapsamında askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T17:33+0300

2023-06-24T17:33+0300

2023-06-24T17:37+0300

vladimir putin

hükümlü

dünya

sıkıyönetim

rusya

duma

kararname

yasa

asker

paralı asker

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Rusya lideri Vladimir Putin, ciddi suçlar işleyenler dışında hüküm giymiş kişilere sözleşmeli olarak askerlik hizmetini yerine getirme imkanı tanıyan yasayı imzaladı.Yasada ayrıca bir takım sağlık sorunları olan ve olağan koşullarda askere alınmayan vatandaşların da seferberlik ve savaş halinde ordu ile sözleşme imzalayabilecekleri öngörülüyor.Bu vatandaşların askerlikten terhis edilmesinin sebebinin, seferberlik süresinin sona ermesi, sıkıyönetimin kaldırılması ve/veya savaş süresinin sona ermesi olabileceği ifade ediliyor.Söz konu yasa geçen hafta sırasıyla Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-sikiyonetim-ihlaline-yonelik-tedbirlere-iliskin-yasayi-imzaladi-1072819339.html

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