https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-hukumlulerin-sozlesme-kapsaminda-askere-alinmasina-iliskin-yasayi-imzaladi-1072820623.html
Putin, hükümlülerin sözleşme kapsamında askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı
Putin, hükümlülerin sözleşme kapsamında askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümlülerin sözleşme kapsamında askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T17:33+0300
2023-06-24T17:33+0300
2023-06-24T17:37+0300
vladimir putin
hükümlü
dünya
sıkıyönetim
rusya
duma
kararname
yasa
asker
paralı asker
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Rusya lideri Vladimir Putin, ciddi suçlar işleyenler dışında hüküm giymiş kişilere sözleşmeli olarak askerlik hizmetini yerine getirme imkanı tanıyan yasayı imzaladı.Yasada ayrıca bir takım sağlık sorunları olan ve olağan koşullarda askere alınmayan vatandaşların da seferberlik ve savaş halinde ordu ile sözleşme imzalayabilecekleri öngörülüyor.Bu vatandaşların askerlikten terhis edilmesinin sebebinin, seferberlik süresinin sona ermesi, sıkıyönetimin kaldırılması ve/veya savaş süresinin sona ermesi olabileceği ifade ediliyor.Söz konu yasa geçen hafta sırasıyla Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-sikiyonetim-ihlaline-yonelik-tedbirlere-iliskin-yasayi-imzaladi-1072819339.html
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vladimir putin, hükümlü, sıkıyönetim, rusya, duma, kararname, yasa, asker, paralı asker, seferberlik, sözleşme, yasa, imza
vladimir putin, hükümlü, sıkıyönetim, rusya, duma, kararname, yasa, asker, paralı asker, seferberlik, sözleşme, yasa, imza
Putin, hükümlülerin sözleşme kapsamında askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı
17:33 24.06.2023 (güncellendi: 17:37 24.06.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümlülerin sözleşme kapsamında askere alınmasına ilişkin yasayı imzaladı.
Rusya lideri Vladimir Putin, ciddi suçlar işleyenler dışında hüküm giymiş kişilere sözleşmeli olarak askerlik hizmetini yerine getirme imkanı tanıyan yasayı imzaladı.
Yasada ayrıca bir takım sağlık sorunları olan ve olağan koşullarda askere alınmayan vatandaşların da seferberlik ve savaş halinde ordu ile sözleşme imzalayabilecekleri öngörülüyor.
Bu vatandaşların askerlikten terhis edilmesinin sebebinin, seferberlik süresinin sona ermesi, sıkıyönetimin kaldırılması ve/veya savaş süresinin sona ermesi olabileceği ifade ediliyor.
Söz konu yasa geçen hafta sırasıyla Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi tarafından onaylanmıştı.