https://sputniknews.com.tr/20230624/moskovada-terorle-mucadele-rejimi-ilan-edildi-baskentlilerden-evlerinde-kalmalari-istendi-1072821920.html

Moskova’da terörle mücadele rejimi ilan edildi, başkentlilerden evlerinde kalmaları istendi

Moskova’da terörle mücadele rejimi ilan edildi, başkentlilerden evlerinde kalmaları istendi

Rusya'da Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanini, başkentte terörle... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T18:45+0300

2023-06-24T18:45+0300

2023-06-24T18:58+0300

moskova

rusya

dünya

tatil

pazartesi

sokağa çıkma kısıtlaması

sokağa çıkma yasağı

sıkıyönetim

başkent

wagner grubu

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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent sakinlerine duyurusunda, “Değerli başkentliler, Moskova’da terörle mücadele rejimi ilan edilmiştir. Güç bir durum içerisindeyiz” dedi.Moskova Belediye Başkanı, bazı yerlerde yolların trafiğe kapatılabileceğini de söyledi ve bu nedenle başkent sakinlerinden ‘sokağa gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını’ istedi.Terörle mücadele rejimi, yollarda ve kamuya açık alanlarda kontrollerin sıkılaştırılmasını içeren bir uygulama. Bunun yanında Sobyanin, ‘tehlikenin minimuma indirilmesi adına’ pazartesi günü Moskova’da tatil günü ilan ettiğini söyledi. Sadece hükümet birimleri ile 7/24 çalışma gerektiren işletmeler ve savunma-sanayiyle ilgili tesislerde pazartesi olağan çalışmaların süreceğini ekledi.Sobyanin Moskova sakinlerinden ayrıca, ‘olağanüstü ve acil durumları 122 numaralı acil hatta anında bildirmelerini’ istedi.

https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-sikiyonetim-ihlaline-yonelik-tedbirlere-iliskin-yasayi-imzaladi-1072819339.html

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moskova, rusya, tatil, pazartesi, sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı, sıkıyönetim, başkent, wagner grubu