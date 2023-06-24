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https://sputniknews.com.tr/20230624/moskovada-terorle-mucadele-rejimi-ilan-edildi-baskentlilerden-evlerinde-kalmalari-istendi-1072821920.html
Moskova’da terörle mücadele rejimi ilan edildi, başkentlilerden evlerinde kalmaları istendi
Moskova’da terörle mücadele rejimi ilan edildi, başkentlilerden evlerinde kalmaları istendi
Rusya'da Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanini, başkentte terörle... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T18:45+0300
2023-06-24T18:58+0300
moskova
rusya
dünya
tatil
pazartesi
sokağa çıkma kısıtlaması
sokağa çıkma yasağı
sıkıyönetim
başkent
wagner grubu
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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent sakinlerine duyurusunda, “Değerli başkentliler, Moskova’da terörle mücadele rejimi ilan edilmiştir. Güç bir durum içerisindeyiz” dedi.Moskova Belediye Başkanı, bazı yerlerde yolların trafiğe kapatılabileceğini de söyledi ve bu nedenle başkent sakinlerinden ‘sokağa gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını’ istedi.Terörle mücadele rejimi, yollarda ve kamuya açık alanlarda kontrollerin sıkılaştırılmasını içeren bir uygulama. Bunun yanında Sobyanin, ‘tehlikenin minimuma indirilmesi adına’ pazartesi günü Moskova’da tatil günü ilan ettiğini söyledi. Sadece hükümet birimleri ile 7/24 çalışma gerektiren işletmeler ve savunma-sanayiyle ilgili tesislerde pazartesi olağan çalışmaların süreceğini ekledi.Sobyanin Moskova sakinlerinden ayrıca, ‘olağanüstü ve acil durumları 122 numaralı acil hatta anında bildirmelerini’ istedi.
https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-sikiyonetim-ihlaline-yonelik-tedbirlere-iliskin-yasayi-imzaladi-1072819339.html
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moskova, rusya, tatil, pazartesi, sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı, sıkıyönetim, başkent, wagner grubu
moskova, rusya, tatil, pazartesi, sokağa çıkma kısıtlaması, sokağa çıkma yasağı, sıkıyönetim, başkent, wagner grubu

Moskova’da terörle mücadele rejimi ilan edildi, başkentlilerden evlerinde kalmaları istendi

18:45 24.06.2023 (güncellendi: 18:58 24.06.2023)
© Sputnik / Кирилл Зыков / Multimedya arşivine gidinMoskova'da son durum
Moskova'da son durum - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Rusya'da Wagner lideri Prigojin'in başlattığı silahlı isyan sonrası Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanini, başkentte terörle mücadele rejimi ilan edildiğini duyurdu.
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, başkent sakinlerine duyurusunda, “Değerli başkentliler, Moskova’da terörle mücadele rejimi ilan edilmiştir. Güç bir durum içerisindeyiz” dedi.
Moskova Belediye Başkanı, bazı yerlerde yolların trafiğe kapatılabileceğini de söyledi ve bu nedenle başkent sakinlerinden ‘sokağa gerekmedikçe sokağa çıkmamalarını’ istedi.
Terörle mücadele rejimi, yollarda ve kamuya açık alanlarda kontrollerin sıkılaştırılmasını içeren bir uygulama. Bunun yanında Sobyanin, ‘tehlikenin minimuma indirilmesi adına’ pazartesi günü Moskova’da tatil günü ilan ettiğini söyledi. Sadece hükümet birimleri ile 7/24 çalışma gerektiren işletmeler ve savunma-sanayiyle ilgili tesislerde pazartesi olağan çalışmaların süreceğini ekledi.
Sobyanin Moskova sakinlerinden ayrıca, ‘olağanüstü ve acil durumları 122 numaralı acil hatta anında bildirmelerini’ istedi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
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