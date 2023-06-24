https://sputniknews.com.tr/20230624/lukasenko-putini-wagner-grubu-yonetimi-ile-yapilan-muzakerelerin-sonuclari-hakkinda-bilgi-verdi-1072823984.html
Lukaşenko, Putin’e Wagner Grubu yönetimi ile yapılan müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdi
Lukaşenko, Putin’e Wagner Grubu yönetimi ile yapılan müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek kendisine Wagner Grubu yönetimi ile yapılan müzakerelerin... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T21:38+0300
2023-06-24T21:38+0300
2023-06-24T21:39+0300
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
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Lukaşenko’nun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Belarus lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, kendisine Wagner Grubu yönetimi ile yapılan müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandr lukaşenko, vladimir putin
aleksandr lukaşenko, vladimir putin
Lukaşenko, Putin’e Wagner Grubu yönetimi ile yapılan müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdi
21:38 24.06.2023 (güncellendi: 21:39 24.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek kendisine Wagner Grubu yönetimi ile yapılan müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdiği bildirildi.
Lukaşenko’nun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Belarus lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, kendisine Wagner Grubu yönetimi ile yapılan müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdi.