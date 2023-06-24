https://sputniknews.com.tr/20230624/lukasenko-putini-wagner-grubu-yonetimi-ile-yapilan-muzakerelerin-sonuclari-hakkinda-bilgi-verdi-1072823984.html

Lukaşenko, Putin’e Wagner Grubu yönetimi ile yapılan müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdi

Lukaşenko, Putin’e Wagner Grubu yönetimi ile yapılan müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek kendisine Wagner Grubu yönetimi ile yapılan müzakerelerin... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T21:38+0300

2023-06-24T21:38+0300

2023-06-24T21:39+0300

aleksandr lukaşenko

vladimir putin

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Lukaşenko’nun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Belarus lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek, kendisine Wagner Grubu yönetimi ile yapılan müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi verdi.

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2023

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Sputnik Türkiye

aleksandr lukaşenko, vladimir putin