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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230624/kursk-bolgesinde-guvenlik-onlemleri-artirildi-1072813026.html
Kursk bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı
Kursk bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı
Kursk Valisi Starovoyt, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T11:04+0300
2023-06-24T11:04+0300
ukrayna krizi
kursk
provokasyon
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
güvenlik
önlem
roman starovoyt
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Kursk Valisi Roman Starovoyt telgram kanalından yaptığı açıklamada, Kursk bölgesindeki güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini belirtti.Starovoit, "Arkadaşlar, şu anda bölgedeki durum gergin. Güvenlik önlemleri güçlendirildi. Kolluk kuvvetleri ve Gönüllü Halk Birlikleri temsilcileriyle toplantılar yaptık. Hepimiz işimizin başındayız. Bölgemizde paniğe kapılmasına fırsat vermeyeceğiz: lütfen sağduyulu olun ve provokasyonlara karşı duyarlı olun” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-birazdan-aciklama-yapacak-1072812043.html
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kursk, provokasyon, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, güvenlik, önlem, roman starovoyt
kursk, provokasyon, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, güvenlik, önlem, roman starovoyt

Kursk bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı

11:04 24.06.2023
© Sputnik / Данил Айкин / Multimedya arşivine gidinRoman Starovoyt
Roman Starovoyt - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Данил Айкин
/
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Kursk Valisi Starovoyt, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.
Kursk Valisi Roman Starovoyt telgram kanalından yaptığı açıklamada, Kursk bölgesindeki güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini belirtti.

Starovoit, "Arkadaşlar, şu anda bölgedeki durum gergin. Güvenlik önlemleri güçlendirildi. Kolluk kuvvetleri ve Gönüllü Halk Birlikleri temsilcileriyle toplantılar yaptık. Hepimiz işimizin başındayız. Bölgemizde paniğe kapılmasına fırsat vermeyeceğiz: lütfen sağduyulu olun ve provokasyonlara karşı duyarlı olun” ifadelerini kullandı.
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