https://sputniknews.com.tr/20230624/kursk-bolgesinde-guvenlik-onlemleri-artirildi-1072813026.html

Kursk bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı

Kursk bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı

Kursk Valisi Starovoyt, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T11:04+0300

2023-06-24T11:04+0300

2023-06-24T11:04+0300

ukrayna krizi

kursk

provokasyon

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

güvenlik

önlem

roman starovoyt

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Kursk Valisi Roman Starovoyt telgram kanalından yaptığı açıklamada, Kursk bölgesindeki güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini belirtti.Starovoit, "Arkadaşlar, şu anda bölgedeki durum gergin. Güvenlik önlemleri güçlendirildi. Kolluk kuvvetleri ve Gönüllü Halk Birlikleri temsilcileriyle toplantılar yaptık. Hepimiz işimizin başındayız. Bölgemizde paniğe kapılmasına fırsat vermeyeceğiz: lütfen sağduyulu olun ve provokasyonlara karşı duyarlı olun” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-birazdan-aciklama-yapacak-1072812043.html

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kursk, provokasyon, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, güvenlik, önlem, roman starovoyt