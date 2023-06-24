https://sputniknews.com.tr/20230624/kursk-bolgesinde-guvenlik-onlemleri-artirildi-1072813026.html
Kursk bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı
Kursk bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı
Kursk Valisi Starovoyt, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T11:04+0300
2023-06-24T11:04+0300
2023-06-24T11:04+0300
ukrayna krizi
kursk
provokasyon
rusya
ukrayna krizi
ukrayna
güvenlik
önlem
roman starovoyt
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Kursk Valisi Roman Starovoyt telgram kanalından yaptığı açıklamada, Kursk bölgesindeki güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini belirtti.Starovoit, "Arkadaşlar, şu anda bölgedeki durum gergin. Güvenlik önlemleri güçlendirildi. Kolluk kuvvetleri ve Gönüllü Halk Birlikleri temsilcileriyle toplantılar yaptık. Hepimiz işimizin başındayız. Bölgemizde paniğe kapılmasına fırsat vermeyeceğiz: lütfen sağduyulu olun ve provokasyonlara karşı duyarlı olun” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-birazdan-aciklama-yapacak-1072812043.html
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kursk, provokasyon, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, güvenlik, önlem, roman starovoyt
kursk, provokasyon, rusya, ukrayna krizi, ukrayna, güvenlik, önlem, roman starovoyt
Kursk bölgesinde güvenlik önlemleri artırıldı
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Kursk Valisi Starovoyt, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.
Kursk Valisi Roman Starovoyt telgram kanalından yaptığı açıklamada, Kursk bölgesindeki güvenlik önlemlerinin güçlendirildiğini belirtti.
Starovoit, "Arkadaşlar, şu anda bölgedeki durum gergin. Güvenlik önlemleri güçlendirildi. Kolluk kuvvetleri ve Gönüllü Halk Birlikleri temsilcileriyle toplantılar yaptık. Hepimiz işimizin başındayız. Bölgemizde paniğe kapılmasına fırsat vermeyeceğiz: lütfen sağduyulu olun ve provokasyonlara karşı duyarlı olun” ifadelerini kullandı.