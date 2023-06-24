https://sputniknews.com.tr/20230624/kenya-disisleri-bakani-lavrov-ile-gorustu-isyan-konusunda-moskova-ile-dayanisma-icindeyiz-1072823854.html
Kenya Dışişleri Bakanı, Lavrov ile görüştü: 'İsyan konusunda Moskova ile dayanışma içindeyiz'
Kenya Dışişleri Bakanı, Lavrov ile görüştü: 'İsyan konusunda Moskova ile dayanışma içindeyiz'
Kenya Dışişleri Bakanı Mutua, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’da istikrar, hukuk ve düzeni sağlama çabalarında Rus liderliğiyle... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T21:14+0300
2023-06-24T21:14+0300
2023-06-24T21:14+0300
dünya
rusya
kenya
sergey lavrov
wagner grubu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açılamaya göre Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kenyalı bakan, ülkede istikrar, hukuk ve düzeni sağlama çabalarında Rus liderliğiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.Açıklamada, “A. Mutua ayrıca Lavrov’un Kenya’ya yaptığı son ziyaretinin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve Nairobi'nin varılan anlaşmalara olan bağlılığını yeniden teyit etti” ifadelerine yer verildi.
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rusya, kenya, sergey lavrov, wagner grubu
rusya, kenya, sergey lavrov, wagner grubu
Kenya Dışişleri Bakanı, Lavrov ile görüştü: 'İsyan konusunda Moskova ile dayanışma içindeyiz'
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Kenya Dışişleri Bakanı Mutua, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’da istikrar, hukuk ve düzeni sağlama çabalarında Rus liderliğiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açılamaya göre Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kenyalı bakan, ülkede istikrar, hukuk ve düzeni sağlama çabalarında Rus liderliğiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.
Açıklamada, “A. Mutua ayrıca Lavrov’un Kenya’ya yaptığı son ziyaretinin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi ve Nairobi'nin varılan anlaşmalara olan bağlılığını yeniden teyit etti” ifadelerine yer verildi.