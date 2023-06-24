https://sputniknews.com.tr/20230624/istanbul-izmir-otoyolundaki-tesislerde-bayram-yogunlugu-yasaniyor-1072820751.html
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislerde bayram yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislerde bayram yoğunluğu yaşanıyor
Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanıyor. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T17:36+0300
2023-06-24T17:36+0300
2023-06-24T17:36+0300
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Akaryakıt istasyonları ile yöresel ve ulusal markaların yer aldığı ticari alanlardan oluşan tesisler, seyahatlerine dinlenme arası vermek ve ihtiyaçlarını gidermek isteyen sürücü ve yolcular tarafından tercih ediliyor.Trafiğin İzmir'e gidiş yönünde yoğunlaştığı otoyoldaki tesislerde yaşanan yoğunluk, dronla görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230624/bakan-yerlikaya-30-bin-592-personelimizle-yol-guvenligi-icin-tedbir-aldik-1072814150.html
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izmir, istanbul, trafik
İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislerde bayram yoğunluğu yaşanıyor
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Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanıyor.
Akaryakıt istasyonları ile yöresel ve ulusal markaların yer aldığı ticari alanlardan oluşan tesisler, seyahatlerine dinlenme arası vermek ve ihtiyaçlarını gidermek isteyen sürücü ve yolcular tarafından tercih ediliyor.
Trafiğin İzmir'e gidiş yönünde yoğunlaştığı otoyoldaki tesislerde yaşanan yoğunluk, dronla görüntülendi.