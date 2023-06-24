https://sputniknews.com.tr/20230624/bakan-yerlikaya-30-bin-592-personelimizle-yol-guvenligi-icin-tedbir-aldik-1072814150.html
Bakan Yerlikaya: 30 bin 592 personelimizle yol güvenliği için tedbir aldık
Bakan Yerlikaya: 30 bin 592 personelimizle yol güvenliği için tedbir aldık
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, bayram boyunca 30 bin 592 personelin görev... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T11:57+0300
2023-06-24T11:57+0300
2023-06-24T11:57+0300
türkiye
ali yerlikaya
bayram
trafik
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde 30 bin 592 personel ile yol güvenliği için tedbir aldıklarını, havadan 3 bin 106 saat trafik denetimi gerçekleştirileceğini bildirdi.Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başladığını belirterek, "Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 592 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan araç sürücülerinin trafik kurallarına uymaya davet edildiği klibi de paylaştı.
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ali yerlikaya, bayram, trafik
ali yerlikaya, bayram, trafik
Bakan Yerlikaya: 30 bin 592 personelimizle yol güvenliği için tedbir aldık
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, bayram boyunca 30 bin 592 personelin görev yapacağını söyledi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinde 30 bin 592 personel ile yol güvenliği için tedbir aldıklarını, havadan 3 bin 106 saat trafik denetimi gerçekleştirileceğini bildirdi.
Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başladığını belirterek, "Bu bayramda da yüz binlerce insanımız baba ocağına, sevdiklerinin yanına gidecek. 30 bin 592 personelimizle yollarımızın güvenliği için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Ekiplerimiz 3 bin 106 saat havadan trafik denetimlerini gerçekleştirecek. Lütfen trafik kurallarına uyalım, dikkatli olalım. Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan araç sürücülerinin trafik kurallarına uymaya davet edildiği klibi de paylaştı.