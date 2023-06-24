https://sputniknews.com.tr/20230624/chpli-aykut-erdogdudan-aksenere-15-milletvekilimiz-demokrasiyi-korumak-icin-destege-gitti-1072816693.html

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Akşener'e: 15 milletvekilimiz demokrasiyi korumak için desteğe gitti

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Akşener'e: 15 milletvekilimiz demokrasiyi korumak için desteğe gitti

27. Dönem CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, "En büyük pişmanlığım CHP'den 15 milletvekili istemekti" diyen İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik, "15... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T13:54+0300

2023-06-24T13:54+0300

2023-06-24T13:55+0300

politika

aykut erdoğdu

meral akşener

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İYİ Parti’nin 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan Meral Akşener, "CHP’den 15 milletvekili istemek hayatımın en büyük pişmanlığı" dedi. Akşener'in bu tepkisine yönelik CHP'den açıklama 27. Dönem Milletvekili Aykut Erdoğdu adına geldi. Erdoğdu, "Meral Hanım’la zor günlerde birlikte mücadele ettik… Meral Hanım’ı üzecek veya incitecek bir şey söylemeyiz… 15 Milletvekilimiz 'iyilik' olsun diye değil 'demokrasiyi korumak' için desteğe gitti… Ben kendi adıma hiçbir zaman “borç-alacak” ilişkisi olarak görmedim…" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230624/aksener-chpden-15-milletvekili-istemek-hayatimin-en-buyuk-pismanligi-1072814305.html

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aykut erdoğdu, meral akşener