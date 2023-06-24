https://sputniknews.com.tr/20230624/abd-yuksek-mahkemesi-biden-yonetiminin-gocmen-politikasini-dogru-buldu-1072808271.html
ABD Yüksek Mahkemesi, Biden yönetiminin göçmen politikasını doğru buldu
ABD Yüksek Mahkemesi, Biden yönetiminin göçmen politikasını doğru buldu
ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Joe Biden yönetiminin 'göçmenlerin sınır dışı edilmesini zorlaştıran' yönergesine yönelik itirazları reddetti. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T00:22+0300
2023-06-24T00:22+0300
2023-06-24T00:22+0300
dünya
abd
abd yüksek mahkemesi
göçmen
joe biden
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ABD Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre mahkeme, Biden yönetiminin 'göçmenlerin sınır dışı edilmesini zorlaştıran' yönergesinin iptal edilmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.Mahkeme, yönetimin göçmen politikasının doğru olduğunu, eyaletlerin bu davayı açacak güce sahip olmadığını bildirdi.Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh, göçmen politikasını belirleme yetkisinin federal hükümette olduğunu belirtti.Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollardan giren herkesi gözaltına alıp sınır dışı ediyordu.ABD Başkanı Joe Biden, 2021'de sadece terör veya şiddet içeren suçlara bulaşmış göçmenlerin sınır dışı edilmesini öngören bir yönetmelik çıkarmıştı.Cumhuriyetçi Teksas ve Louisiana eyaletleri, Biden yönetiminin politikalarının göçmenlik yasasıyla çeliştiğini, çok fazla göçmene maruz kaldıklarını ve bu nedenle zarara uğradıkları iddiasıyla yönergenin iptal edilmesi için dava açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/abd-4-ulkeden-300-binden-fazla-gocmenin-gecici-koruma-statusunu-uzatma-karari-aldi-1072409950.html
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abd, abd yüksek mahkemesi, göçmen, joe biden
ABD Yüksek Mahkemesi, Biden yönetiminin göçmen politikasını doğru buldu
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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Joe Biden yönetiminin 'göçmenlerin sınır dışı edilmesini zorlaştıran' yönergesine yönelik itirazları reddetti.
ABD Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre mahkeme, Biden yönetiminin 'göçmenlerin sınır dışı edilmesini zorlaştıran' yönergesinin iptal edilmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.
Mahkeme, yönetimin göçmen politikasının doğru olduğunu, eyaletlerin bu davayı açacak güce sahip olmadığını bildirdi.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh, göçmen politikasını belirleme yetkisinin federal hükümette olduğunu belirtti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollardan giren herkesi gözaltına alıp sınır dışı ediyordu.
ABD Başkanı Joe Biden, 2021'de sadece terör veya şiddet içeren suçlara bulaşmış göçmenlerin sınır dışı edilmesini öngören bir yönetmelik çıkarmıştı.
Cumhuriyetçi Teksas ve Louisiana eyaletleri, Biden yönetiminin politikalarının göçmenlik yasasıyla çeliştiğini, çok fazla göçmene maruz kaldıklarını ve bu nedenle zarara uğradıkları iddiasıyla yönergenin iptal edilmesi için dava açmıştı.