https://sputniknews.com.tr/20230614/abd-4-ulkeden-300-binden-fazla-gocmenin-gecici-koruma-statusunu-uzatma-karari-aldi-1072409950.html
ABD, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünü uzatma kararı aldı
ABD, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünü uzatma kararı aldı
ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde iptal edilen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün... 14.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-14T02:22+0300
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2023-06-14T02:22+0300
dünya
abd
göçmen
geçici koruma statüsü
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ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu 4 ülkeden göçmenlerin uzatma süresi boyunca statülerine devam edebilmesi için yeniden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, "Geçici koruma statüsünün uzatılmasıyla halihazırda ABD'de bulunan ve çevresel felaketler nedeniyle ülkelerine geri dönemeyen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua vatandaşı olan göçmenlere güvenlik ve koruma sunabiliyoruz" ifadesini kullandı.Buna göre, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüleri 18 aylığına uzatılacak.Eski ABD Başkanı Trump yönetimi, Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan göçmenlere geçici koruma statüsü verilmesine ilişkin yasal düzenlenmeyi kaldırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230610/abdnin-teksas-eyaleti-meksika-sinirina-gocmenler-ve-kacakcilara-karsi-yuzen-bariyer-koyacak-1072247797.html
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abd, göçmen, geçici koruma statüsü
abd, göçmen, geçici koruma statüsü
ABD, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünü uzatma kararı aldı
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ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde iptal edilen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün 18 ay uzatılacağını duyurdu.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu 4 ülkeden göçmenlerin uzatma süresi boyunca statülerine devam edebilmesi için yeniden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.
İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, "Geçici koruma statüsünün uzatılmasıyla halihazırda ABD'de bulunan ve çevresel felaketler nedeniyle ülkelerine geri dönemeyen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua vatandaşı olan göçmenlere güvenlik ve koruma sunabiliyoruz" ifadesini kullandı.
Buna göre, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüleri 18 aylığına uzatılacak.
Eski ABD Başkanı Trump yönetimi, Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan göçmenlere geçici koruma statüsü verilmesine ilişkin yasal düzenlenmeyi kaldırmıştı.