https://sputniknews.com.tr/20230614/abd-4-ulkeden-300-binden-fazla-gocmenin-gecici-koruma-statusunu-uzatma-karari-aldi-1072409950.html

ABD, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünü uzatma kararı aldı

ABD, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünü uzatma kararı aldı

ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde iptal edilen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsünün... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T02:22+0300

2023-06-14T02:22+0300

2023-06-14T02:22+0300

dünya

abd

göçmen

geçici koruma statüsü

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu 4 ülkeden göçmenlerin uzatma süresi boyunca statülerine devam edebilmesi için yeniden kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, yaptığı açıklamada, "Geçici koruma statüsünün uzatılmasıyla halihazırda ABD'de bulunan ve çevresel felaketler nedeniyle ülkelerine geri dönemeyen El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua vatandaşı olan göçmenlere güvenlik ve koruma sunabiliyoruz" ifadesini kullandı.Buna göre, 4 ülkeden 300 binden fazla göçmenin geçici koruma statüleri 18 aylığına uzatılacak.Eski ABD Başkanı Trump yönetimi, Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere El Salvador, Honduras, Nepal ve Nikaragua'dan göçmenlere geçici koruma statüsü verilmesine ilişkin yasal düzenlenmeyi kaldırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230610/abdnin-teksas-eyaleti-meksika-sinirina-gocmenler-ve-kacakcilara-karsi-yuzen-bariyer-koyacak-1072247797.html

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abd, göçmen, geçici koruma statüsü