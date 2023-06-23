https://sputniknews.com.tr/20230623/turkiyenin-ilk-turistik-denizaltisi-nemo-kapasitesi-44-kisi-1-saat-suyun-altinda-kaliyor-1072798731.html

Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı Nemo: 44 kişi kapasiteli, 1 saat suyun altında kalıyor

Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı Nemo: 44 kişi kapasiteli, 1 saat suyun altında kalıyor

Antalya’da 6 yıl önce hizmete giren Türkiye’nin ilk turistik denizaltısının 1942 yılında batırılan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışları devam... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T17:44+0300

2023-06-23T17:44+0300

2023-06-23T17:54+0300

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dalış

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Turistik denizaltı 2017 yılından beri Kaleiçi Yat Limanı’ndan yerli ve yabancı turistleri Akdeniz’in derinliklerine indirmeye devam ediyor.Kaleiçi açıklarında 35 metre derinlikte bulunan 1942 yılında batırılan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışlar nisan ayı itibarıyla başladı. Her seferde azami 44 yolcu ile günde ortalama 4-5 dalış yapan ve her seferde yaklaşık 1 saat suyun altında kalan denizaltının seferlerine ilgi yoğun oldu. Diğer taraftan denizaltı ile birlikte derinliğe dalan 2 dalgıç, turistlere rehberlik ediyor.Nemo Primero, bu yıl 16 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor. Denizaltı ile dalışlara en çok Romanya ve Almanya'dan gelen turistler ilgi gösteriyor.‘30 metre derinlikte bulunuyor, 20 dakika denizaltında kalıyoruz’Denizaltının 2015 yılında Türkiye’ye getirildiğini belirten kaptan Aycan Zağra, “2017 yılından bu yana turistik denizaltı dalışlarını gerçekleştiriyoruz. Gün içerisinde birçok dalışımız oluyor. Kapasitesi 44 kişidir, 2 tane de kaptan olarak görev yapıyoruz. Kaleiçi bölgesinden saat başlarında çıkarak 350 metre açıkta bulunan St. Didier batığına gidiyoruz. Sonra 20 metre dalıyoruz. Bizimle beraber 2 dalgıç gelerek yolcularımıza animasyonlar yapıyor. Batık gemi 110 metre uzunluğu var. 30 metre derinlikte bulunuyor, 20 dakika denizaltında kalıyoruz” dedi.‘Ekim ayı sonuna kadar dalışlarımız devam ediyor’Bir seferin 45 dakika sürdüğünü belirten Zağra, “Bu yıl Almanya ve Romanya vatandaşlarının ağırlıklı olarak istekleri var. Bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla kişiyi Akdeniz’in derinlikleri ile buluşturmak istiyoruz. Hedefimiz 18 bin kişidir. Nisan ayının başından Ekim ayı sonuna kadar dalışlarımız devam ediyor” diye konuştu.Antalya’ya balayına gelen ve ilk kez denizaltına bindiğini belirten Eren Sağlam ise şu sözlere yer verdi:“Gayet güzeldi, batığı da gördüm. Herkesin gelmesini görmesini tavsiye ederim, çok keyif aldım.”

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