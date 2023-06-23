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https://sputniknews.com.tr/20230623/turkiyenin-ilk-turistik-denizaltisi-nemo-kapasitesi-44-kisi-1-saat-suyun-altinda-kaliyor-1072798731.html
Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı Nemo: 44 kişi kapasiteli, 1 saat suyun altında kalıyor
Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı Nemo: 44 kişi kapasiteli, 1 saat suyun altında kalıyor
Antalya’da 6 yıl önce hizmete giren Türkiye’nin ilk turistik denizaltısının 1942 yılında batırılan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışları devam... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T17:44+0300
2023-06-23T17:54+0300
yaşam
denizaltı
turizm
antalya
dalış
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Turistik denizaltı 2017 yılından beri Kaleiçi Yat Limanı’ndan yerli ve yabancı turistleri Akdeniz’in derinliklerine indirmeye devam ediyor.Kaleiçi açıklarında 35 metre derinlikte bulunan 1942 yılında batırılan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışlar nisan ayı itibarıyla başladı. Her seferde azami 44 yolcu ile günde ortalama 4-5 dalış yapan ve her seferde yaklaşık 1 saat suyun altında kalan denizaltının seferlerine ilgi yoğun oldu. Diğer taraftan denizaltı ile birlikte derinliğe dalan 2 dalgıç, turistlere rehberlik ediyor.Nemo Primero, bu yıl 16 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor. Denizaltı ile dalışlara en çok Romanya ve Almanya'dan gelen turistler ilgi gösteriyor.‘30 metre derinlikte bulunuyor, 20 dakika denizaltında kalıyoruz’Denizaltının 2015 yılında Türkiye’ye getirildiğini belirten kaptan Aycan Zağra, “2017 yılından bu yana turistik denizaltı dalışlarını gerçekleştiriyoruz. Gün içerisinde birçok dalışımız oluyor. Kapasitesi 44 kişidir, 2 tane de kaptan olarak görev yapıyoruz. Kaleiçi bölgesinden saat başlarında çıkarak 350 metre açıkta bulunan St. Didier batığına gidiyoruz. Sonra 20 metre dalıyoruz. Bizimle beraber 2 dalgıç gelerek yolcularımıza animasyonlar yapıyor. Batık gemi 110 metre uzunluğu var. 30 metre derinlikte bulunuyor, 20 dakika denizaltında kalıyoruz” dedi.‘Ekim ayı sonuna kadar dalışlarımız devam ediyor’Bir seferin 45 dakika sürdüğünü belirten Zağra, “Bu yıl Almanya ve Romanya vatandaşlarının ağırlıklı olarak istekleri var. Bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla kişiyi Akdeniz’in derinlikleri ile buluşturmak istiyoruz. Hedefimiz 18 bin kişidir. Nisan ayının başından Ekim ayı sonuna kadar dalışlarımız devam ediyor” diye konuştu.Antalya’ya balayına gelen ve ilk kez denizaltına bindiğini belirten Eren Sağlam ise şu sözlere yer verdi:“Gayet güzeldi, batığı da gördüm. Herkesin gelmesini görmesini tavsiye ederim, çok keyif aldım.”
https://sputniknews.com.tr/20230622/titanikin-enkazina-turistik-gezi-yaparken-kaybolan-denizaltiyi-arama-alaninda-bir-enkaz-bulundu-1072761342.html
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denizaltı, turizm, antalya, dalış
denizaltı, turizm, antalya, dalış

Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı Nemo: 44 kişi kapasiteli, 1 saat suyun altında kalıyor

17:44 23.06.2023 (güncellendi: 17:54 23.06.2023)
© İHA6 yıl önce hizmete giren Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı
6 yıl önce hizmete giren Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© İHA
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Antalya’da 6 yıl önce hizmete giren Türkiye’nin ilk turistik denizaltısının 1942 yılında batırılan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışları devam ediyor. Denizaltına dalışlara en çok Romanya ve Almanya'dan gelen turistler ilgi gösterirken, bu yıl 18 bin turistin Akdeniz’in derinliklerine inmesi hedefleniyor.
Turistik denizaltı 2017 yılından beri Kaleiçi Yat Limanı’ndan yerli ve yabancı turistleri Akdeniz’in derinliklerine indirmeye devam ediyor.
Kaleiçi açıklarında 35 metre derinlikte bulunan 1942 yılında batırılan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışlar nisan ayı itibarıyla başladı. Her seferde azami 44 yolcu ile günde ortalama 4-5 dalış yapan ve her seferde yaklaşık 1 saat suyun altında kalan denizaltının seferlerine ilgi yoğun oldu. Diğer taraftan denizaltı ile birlikte derinliğe dalan 2 dalgıç, turistlere rehberlik ediyor.
Nemo Primero, bu yıl 16 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor. Denizaltı ile dalışlara en çok Romanya ve Almanya'dan gelen turistler ilgi gösteriyor.
© İHADenizaltına dalışlara en çok Romanya ve Almanya'dan gelen turistler ilgi gösterirken, bu yıl 18 bin turistin Akdeniz'in derinliklerine inmesi hedefleniyor.
Denizaltına dalışlara en çok Romanya ve Almanya'dan gelen turistler ilgi gösterirken, bu yıl 18 bin turistin Akdeniz'in derinliklerine inmesi hedefleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
Denizaltına dalışlara en çok Romanya ve Almanya'dan gelen turistler ilgi gösterirken, bu yıl 18 bin turistin Akdeniz'in derinliklerine inmesi hedefleniyor.
© İHA

‘30 metre derinlikte bulunuyor, 20 dakika denizaltında kalıyoruz’

Denizaltının 2015 yılında Türkiye’ye getirildiğini belirten kaptan Aycan Zağra, “2017 yılından bu yana turistik denizaltı dalışlarını gerçekleştiriyoruz. Gün içerisinde birçok dalışımız oluyor. Kapasitesi 44 kişidir, 2 tane de kaptan olarak görev yapıyoruz. Kaleiçi bölgesinden saat başlarında çıkarak 350 metre açıkta bulunan St. Didier batığına gidiyoruz. Sonra 20 metre dalıyoruz. Bizimle beraber 2 dalgıç gelerek yolcularımıza animasyonlar yapıyor. Batık gemi 110 metre uzunluğu var. 30 metre derinlikte bulunuyor, 20 dakika denizaltında kalıyoruz” dedi.

‘Ekim ayı sonuna kadar dalışlarımız devam ediyor’

Bir seferin 45 dakika sürdüğünü belirten Zağra, “Bu yıl Almanya ve Romanya vatandaşlarının ağırlıklı olarak istekleri var. Bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla kişiyi Akdeniz’in derinlikleri ile buluşturmak istiyoruz. Hedefimiz 18 bin kişidir. Nisan ayının başından Ekim ayı sonuna kadar dalışlarımız devam ediyor” diye konuştu.
© İHATürkiye'nin ilk turistik denizaltısının, 1942 yılında batırılan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışları devam ediyor.
Türkiye'nin ilk turistik denizaltısının, 1942 yılında batırılan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışları devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
Türkiye'nin ilk turistik denizaltısının, 1942 yılında batırılan Fransız savaş gemisi St. Didier batığına dalışları devam ediyor.
© İHA
Antalya’ya balayına gelen ve ilk kez denizaltına bindiğini belirten Eren Sağlam ise şu sözlere yer verdi:
“Gayet güzeldi, batığı da gördüm. Herkesin gelmesini görmesini tavsiye ederim, çok keyif aldım.”
Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan OceanGate firmasına ait denizaltı araçlarından biri içindeki beş kişiyle Atlas Okyanusu'nda kayboldu. 18 Haziran'da kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
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