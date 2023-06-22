https://sputniknews.com.tr/20230622/titanikin-enkazina-turistik-gezi-yaparken-kaybolan-denizaltiyi-arama-alaninda-bir-enkaz-bulundu-1072761342.html
Titanik'in enkazına turistik gezi yaparken kaybolan denizaltıyı arama alanında bir 'enkaz' bulundu
Titanik'in enkazına turistik gezi yaparken kaybolan denizaltıyı arama alanında bir 'enkaz' bulundu
22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T19:12+0300
2023-06-22T19:12+0300
2023-06-22T19:12+0300
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2023
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Sputnik Türkiye
Titanik'in enkazına turistik gezi yaparken kaybolan denizaltıyı arama alanında bir 'enkaz' bulundu
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