https://sputniknews.com.tr/20230623/tarim-bakanligindan-kurban-kesiminde-hastalik-uyarisi-1072786912.html

Tarım Bakanlığı'ndan kurban kesiminde hastalık uyarısı

Tarım Bakanlığı'ndan kurban kesiminde hastalık uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı, içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarının korunması, çevre ve gürültü kirliliğinin önlenmesi, halk sağlığının korunması... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T13:21+0300

2023-06-23T13:21+0300

2023-06-23T13:21+0300

yaşam

kurban bayramı

tarım ve orman bakanlığı

tedbir

şap salgını

orman

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imzasıyla, İçme Suyu Kaynaklarının Korunması Amacıyla Kurban Bayramı Süresince Alınacak Tedbirler Hakkında genelge yayımlandı.Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen genelgede, Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlıkların kesimi ve atıkların bertaraf edilmesinde çevre ve görüntü kirliliği oluşmaması için kurallar ve alınması gereken önlemler hatırlatıldı.Genelgede, Kurban Bayramı'nda artacak kesim faaliyetleri dolayısıyla içme ve kullanma suyu temin edilen baraj, göl, gölet ve bunların havzalarıyla dere ve nehirlerdeki su kalitesinin korunması, sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret edildi.Bayram öncesi ve sırasında belirlenecek kurban kesim alanlarının, içme ve kullanma suyu temin edilen su havzalarının dışında kalacak şekilde belirlenerek içme suyu kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlenmesinin önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.Kırsal yerleşim yerlerinde yer altı suyu ile kaynak suyu beslenim ve boşalım alanları içerisinde hayvan kesim faaliyetlerine müsaade edilmemesi, hayvan kesimi yapılacak yerlerde iç organlar, dışkı, deri parçaları gibi katı atıkların dere yataklarına, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına ulaşmasını engelleyecek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.Kötü kokuların oluşmasının, haşerat çoğalmasının ve altyapı tıkanıklığından kaynaklı su baskınlarının önüne geçilmesinin önemine işaret edilerek, atıkların sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu polietilen torbalara konularak ilgili belediye tarafından varsa düzenli depolama sahalarında yoksa da gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılarak bertaraf edilmesi gerektiği hatırlatıldı.Genelgede, sıvı atıkların (kan, idrar) ise katı atıklardan ayrı toplanarak mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiği bildirildi.Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların görülmemesi için tedbirler alınmalıKurbanlık hayvanların, bakanlıktan şartlı onay veya onay belgesi almış kesimhaneler ile kurban hizmetleri komisyonlarının belirlediği yerlerde kesilmesi gerektiğinin altı çizildi.Kurbanların insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemesi, çevrenin kirletilmemesi ve vatandaşların rahatsız edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.Sokak hayvanlarının atıkları yemesine ve çevreye yaymasına izin verilmemesi, atıkların derin çukurlar açılarak gömülmesi gerektiği ifade edildi.Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz olarak bilinen birçok hastalık etkeninin, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaştığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:Etler için soğutma işlemi vakit geçirilmeden başlatılmalıKurbanlık hayvanlardan elde edilen etler için soğutma işleminin vakit geçirilmeden başlatılması gerektiği belirtilen genelgede, sakatatların 3 santigrat derece, diğer etlerin 7 santigrat derece veya daha düşük sıcaklıklarda soğutulması ve bu sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerektiği bilgisi verildi.Taze etlerin gıda ile temas amacıyla üretilmiş uygun malzemelerde taşınması gerektiği, bu amaç için üretilmemiş çöp poşeti-kovası gibi gıda ile temasa uygun olmayan malzemelerle taşınması halinde bu malzemelerden istenmeyen maddelerin gıdaya geçişinin söz konusu olabildiği anımsatıldı.Etlerin bozulmasının önlenmesi için hava alacak şekilde taşınması gerektiği belirtilerek, muhafaza yöntemlerine ilişkin şu bilgiler verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230620/kurban-yakalama-timi-drone-destekli-ekip-20-gun-egitim-aldi-1072659320.html

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kurban bayramı, tarım ve orman bakanlığı, tedbir, şap salgını, orman