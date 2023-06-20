'Kurban yakalama timi': Drone destekli ekip 20 gün eğitim aldı

© AA Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda kaçan danaları yakalamak için bir tim oluşturduk. Bu timimiz yaklaşık 20 kişiden oluşuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 153 ihbar hattına kaçan danaları vatandaşlarımız bildirdiği zaman arkadaşlarımızda giderek bu danaları yakalayıp sahibine teslim edecek. Bu hizmetimiz tamamen ücretsiz olacak. Geçen sene de aynı şekilde kuruduğumuz tim kaçan 62 danayı yakalayarak sahibine güvenli bir şekilde teslim etmişti” dedi.