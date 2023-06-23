https://sputniknews.com.tr/20230623/sap-tehlikesi-116-koy-karantinada-250-bin-asi-yapildi-1072774929.html

Şap tehlikesi: 116 köy karantinada, 250 bin aşı yapıldı

Şap tehlikesi: 116 köy karantinada, 250 bin aşı yapıldı

Ardahan'da şap hastalığının önlenmesi amacıyla canlı hayvan pazarı ile karantinanın uygulandığı 116 köydeki 250 bin 554 büyükbaş hayvanın aşısı yapıldı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T06:39+0300

2023-06-23T06:39+0300

2023-06-23T06:40+0300

türkiye

kurban bayramı

şap salgını

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Kurban Bayramı öncesi şap hastalığı tehlikesi büyüyor. Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde son günlerde şap hastalığının artış gösterdiği ve büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiği belirtildi.Verim kaybına neden olan hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla tedbirler kapsamında daha önce 99 köyün karantinaya alındığı anımsatılan açıklamada, "İlimiz genelinde 2023 yılı ilkbahar aşılama programı aksatılmadan sürdürülmüştür. Bakanlığımız, Şap Enstitüsü tarafından gönderilen yeni tip SAT-2 varyantı içeren aşılarla 15 Mart tarihinden itibaren toplamda 250 bin 554 adet büyükbaş hayvan aşılanmıştır. Veteriner hekimlerimizce biyogüvenlik tedbirlerine uygun şekilde, mihrak köylerimizin çevrelerindeki köylerde aşılama çalışmaları devam etmektedir. İl ve İlçe Müdürlüklerine gelen ihbarların titizlikle değerlendirilmesi, alınan numunelerin hızlı bir şekilde Şap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanmıştır. İlimiz merkeze bağlı 37, Göle'de 38, Hanak'ta 37 ve Damal'da 4 olmak üzere toplamda 116 köye karantina işlemi uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, hayvan sağlığı ekiplerinin tarama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230615/kurban-bayrami-oncesi-sap-alarmi-3-kilometrelik-koruma-bolgesi-olusturuldu-1072474705.html

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kurban bayramı, şap salgını