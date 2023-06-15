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Kurban Bayramı öncesi şap alarmı: 3 kilometrelik koruma bölgesi oluşturuldu
Kurban Bayramı öncesi şap alarmı: 3 kilometrelik koruma bölgesi oluşturuldu
Bartın'ın Ulus ilçesinde bir yetiştiricinin ahırında bulunan bir adet büyükbaş hayvanda şap hastalığının tespit edilmesi üzerine 3 kilometrelik alanda koruma... 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T11:23+0300
2023-06-15T11:23+0300
türkiye
şap salgını
kurban bayramı
karantina
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Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyünde ikamet eden bir yetiştiricinin ahırında bulunan bir adet büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edildi. Yetiştiricinin başka bir hayvanı satın alarak ahırına bağlaması üzerine görülen hastalık sebebiyle Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Ekipler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi çerçevesinde, ilçeye bağlı Buğurlar Köyünde çıkan şap hastalığına yönelik 3 kilometrelik çapta koruma bölgesi oluşturdu. 2. talimata kadar kapatıldıKayabaşı, Karakışla, Bahçecik, Kalecik ve Abdipaşa beldesi bu alana dahil edildi. Öte yandan 10 kilometrelik çapta gözetim bölgesi oluşturuldu. Sarnıç, Kıyıklar, Çubuklu, Çavuş, İnceçam, Ballıcak, Küllü, Aşağıemirce, Dorucaşahince, Dodurga, Eldeş, Eseler, Hisar Zafer, Üçsaray, Öncüler ve Abdipaşa Beldesi de bu alana edildi. Hayvan pazarı ve geçici kurban satış yerleri de 2. bir talimata kadar kapatıldı. Şap hastalığının insanlara da bulaşabilme ihtimali de alınan örnekler ile laboratuvarlarda araştırılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230614/sivasta-sap-hastaligi-nedeniyle-kurbanlik-hayvan-pazari-acilmayacak-1072435358.html
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şap salgını, kurban bayramı, karantina
şap salgını, kurban bayramı, karantina

Kurban Bayramı öncesi şap alarmı: 3 kilometrelik koruma bölgesi oluşturuldu

11:23 15.06.2023
© İHAŞap
Şap - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© İHA
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Bartın'ın Ulus ilçesinde bir yetiştiricinin ahırında bulunan bir adet büyükbaş hayvanda şap hastalığının tespit edilmesi üzerine 3 kilometrelik alanda koruma bölgesi oluşturuldu.
Ulus ilçesine bağlı Buğurlar köyünde ikamet eden bir yetiştiricinin ahırında bulunan bir adet büyükbaş hayvanda şap hastalığı tespit edildi.
Yetiştiricinin başka bir hayvanı satın alarak ahırına bağlaması üzerine görülen hastalık sebebiyle Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Ekipler, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi çerçevesinde, ilçeye bağlı Buğurlar Köyünde çıkan şap hastalığına yönelik 3 kilometrelik çapta koruma bölgesi oluşturdu.

2. talimata kadar kapatıldı

Kayabaşı, Karakışla, Bahçecik, Kalecik ve Abdipaşa beldesi bu alana dahil edildi. Öte yandan 10 kilometrelik çapta gözetim bölgesi oluşturuldu.
Sarnıç, Kıyıklar, Çubuklu, Çavuş, İnceçam, Ballıcak, Küllü, Aşağıemirce, Dorucaşahince, Dodurga, Eldeş, Eseler, Hisar Zafer, Üçsaray, Öncüler ve Abdipaşa Beldesi de bu alana edildi.
Hayvan pazarı ve geçici kurban satış yerleri de 2. bir talimata kadar kapatıldı. Şap hastalığının insanlara da bulaşabilme ihtimali de alınan örnekler ile laboratuvarlarda araştırılıyor.
Hayvan pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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Sivas'ta şap hastalığı nedeniyle kurbanlık hayvan pazarı açılmayacak
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