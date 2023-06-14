https://sputniknews.com.tr/20230614/sivasta-sap-hastaligi-nedeniyle-kurbanlik-hayvan-pazari-acilmayacak-1072435358.html

Sivas'ta şap hastalığı nedeniyle kurbanlık hayvan pazarı açılmayacak

Sivas'ta şap hastalığı nedeniyle kurbanlık hayvan pazarı açılmayacak

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle karantina uygulaması devam ettiği için bu yıl kentte kurbanlık hayvan pazarı açılmayacağını bildirdi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T14:25+0300

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında alınan tedbir ve aşılama çalışmaları kapsamında hastalık sirayetinin en aza indirgendiği, hastalık çıkan bölgelerde mevzuat gereği karantina ve kordon uygulamalarının devam ettiği belirtildi.Şap hastalığın tamamen sönmesi ve kontrol altına alınabilmesi için tedbirlerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:Besici de açılmasını istemiyorİl merkezinde ahırlar bölgesinde besicilik yapan Mehmet Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede hastalığa yakalanan hayvanları kestirmek zorunda kaldıklarını söyledi.Kurban pazarının açılmasını istemediklerini dile getiren Güneş, "Bizim başımıza gelen zararın diğer arkadaşların da başına gelmesini istemiyoruz. Buraya pazar açıldığı zaman bulaşma olacak, bu hastalığın önüne geçilmeyecek." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230613/1072357530.html

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türkiye, kurban, kurban bayramı, kurbanlık, sivas, sivas belediyesi, şap salgını