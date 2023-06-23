https://sputniknews.com.tr/20230623/rusyadan-azerbaycana-lacin-koridorunu-acma-cagrisi-1072805263.html
Rusya’dan Azerbaycan’a Laçin koridorunu açma çağrısı
Rusya’dan Azerbaycan’a Laçin koridorunu açma çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan güçlerinin Laçin koridorunu kapatmasının, 2020’de Rusya ve Ermenistan’la imzalanan üçlü anlaşmayı... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T22:14+0300
2023-06-23T22:14+0300
2023-06-23T22:14+0300
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laçin koridoru
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mariya zaharova
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Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada “Bu tür adımlar gerilimi tırmandırmakla birlikte, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın yardımıyla devam eden ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde normal bir atmosferin sağlanmasına katkıda bulunmuyor” ifadelerine yer verildi.Ermenistan’a da seslenen Zaharova, 'üçlü formattaki işbirliğinden uzaklaşmama' çağrısında bulundu. Bu tür temasların olmamasının, bölgedeki durumu olumsuz etkilemekte ve çatışmanın tırmanmasına yol açmakta olduğunu söyleyen Rus diplomat, “Uzman komisyonu kapsamında, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi konusunda ritmik çalışmanın önemine dikkat çekiyoruz” dedi.Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın 2020’de imzaladığı üçlü anlaşma, Laçin koridorunun Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde açık olmasını ve Bakü’nün bu koridorun her iki yönde güvenliğini garanti ettiğini belirliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/rusya-disislerinden-lacin-koridoru-aciklamasi-tek-tarafli-adimlar-kabul-edilemez-1070110146.html
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laçin koridoru, rusya, azerbaycan, mariya zaharova
laçin koridoru, rusya, azerbaycan, mariya zaharova
Rusya’dan Azerbaycan’a Laçin koridorunu açma çağrısı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan güçlerinin Laçin koridorunu kapatmasının, 2020’de Rusya ve Ermenistan’la imzalanan üçlü anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek koridoru tam açma çağrısında bulundu.
Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada “Bu tür adımlar gerilimi tırmandırmakla birlikte, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın yardımıyla devam eden ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde normal bir atmosferin sağlanmasına katkıda bulunmuyor” ifadelerine yer verildi.
Ermenistan’a da seslenen Zaharova, 'üçlü formattaki işbirliğinden uzaklaşmama' çağrısında bulundu. Bu tür temasların olmamasının, bölgedeki durumu olumsuz etkilemekte ve çatışmanın tırmanmasına yol açmakta olduğunu söyleyen Rus diplomat, “Uzman komisyonu kapsamında, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi konusunda ritmik çalışmanın önemine dikkat çekiyoruz” dedi.
Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın 2020’de imzaladığı üçlü anlaşma, Laçin koridorunun Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde açık olmasını ve Bakü’nün bu koridorun her iki yönde güvenliğini garanti ettiğini belirliyor.