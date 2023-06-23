Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230623/rusyadan-azerbaycana-lacin-koridorunu-acma-cagrisi-1072805263.html
Rusya’dan Azerbaycan’a Laçin koridorunu açma çağrısı
Rusya’dan Azerbaycan’a Laçin koridorunu açma çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan güçlerinin Laçin koridorunu kapatmasının, 2020’de Rusya ve Ermenistan’la imzalanan üçlü anlaşmayı... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T22:14+0300
2023-06-23T22:14+0300
dünya
laçin koridoru
rusya
azerbaycan
mariya zaharova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/13/1043253445_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_650f0ca700f3d4990e61ec63e1958323.jpg
Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada “Bu tür adımlar gerilimi tırmandırmakla birlikte, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın yardımıyla devam eden ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde normal bir atmosferin sağlanmasına katkıda bulunmuyor” ifadelerine yer verildi.Ermenistan’a da seslenen Zaharova, 'üçlü formattaki işbirliğinden uzaklaşmama' çağrısında bulundu. Bu tür temasların olmamasının, bölgedeki durumu olumsuz etkilemekte ve çatışmanın tırmanmasına yol açmakta olduğunu söyleyen Rus diplomat, “Uzman komisyonu kapsamında, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi konusunda ritmik çalışmanın önemine dikkat çekiyoruz” dedi.Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın 2020’de imzaladığı üçlü anlaşma, Laçin koridorunun Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde açık olmasını ve Bakü’nün bu koridorun her iki yönde güvenliğini garanti ettiğini belirliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/rusya-disislerinden-lacin-koridoru-aciklamasi-tek-tarafli-adimlar-kabul-edilemez-1070110146.html
laçin koridoru
rusya
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/13/1043253445_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b224052b9ff5e45e2c379c6057278ceb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
laçin koridoru, rusya, azerbaycan, mariya zaharova
laçin koridoru, rusya, azerbaycan, mariya zaharova

Rusya’dan Azerbaycan’a Laçin koridorunu açma çağrısı

22:14 23.06.2023
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinDağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri
Dağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan güçlerinin Laçin koridorunu kapatmasının, 2020’de Rusya ve Ermenistan’la imzalanan üçlü anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek koridoru tam açma çağrısında bulundu.
Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada “Bu tür adımlar gerilimi tırmandırmakla birlikte, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın yardımıyla devam eden ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde normal bir atmosferin sağlanmasına katkıda bulunmuyor” ifadelerine yer verildi.
Ermenistan’a da seslenen Zaharova, 'üçlü formattaki işbirliğinden uzaklaşmama' çağrısında bulundu. Bu tür temasların olmamasının, bölgedeki durumu olumsuz etkilemekte ve çatışmanın tırmanmasına yol açmakta olduğunu söyleyen Rus diplomat, “Uzman komisyonu kapsamında, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi konusunda ritmik çalışmanın önemine dikkat çekiyoruz” dedi.
Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya’nın 2020’de imzaladığı üçlü anlaşma, Laçin koridorunun Rus barış gücü birliklerinin kontrolünde açık olmasını ve Bakü’nün bu koridorun her iki yönde güvenliğini garanti ettiğini belirliyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
DÜNYA
Rusya Dışişleri'nden Laçin Koridoru açıklaması: Tek taraflı adımlar kabul edilemez
24 Nisan, 13:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала