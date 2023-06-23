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https://sputniknews.com.tr/20230623/rus-senator-rusya-cin-veya-hindistan-ile-bir-askeri-ittifak-olusturulmasi-konusunu-gorusmuyor-1072804502.html
Rus senatör: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor
Rus senatör: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor
Rus senatör Kosaçev, Rusya’nın NATO'ya karşı bir denge olarak Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmediğini ifade etti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
jens stoltenberg
nato
rusya
çin
hindistan
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Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Govorit Moskva radyosuna demecinde Rusya’nın NATO'ya karşı bir denge olarak Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmediğini, böyle bir girişimin ‘Soğuk Savaş’ formülünün yeniden hayat bulmasına yol açacağını ve bunun insanlığın çıkarlarına hizmet etmeyeceğini söyledi.Kosaçev, "Bana sık sık Rusya'nın Çin ile veya diğer büyük bir askeri güç olan Hindistan ile neden bir tür ‘NATO karşıtı’ ittifak kurmadığını soruyorlar. Bunun bizim gündemimizde olmadığının altını çiziyorum. Ne Çin ne de Hindistan ile askeri bir ittifakın kurulmasıyla ilgili herhangi bir konuyu görüşmüyoruz” dedi.Bunun kesinlikle doğru bir tutum olduğuna vurgu yapan Kosaçev, “Teorik olarak bunun stratejimiz haline geldiğini düşünürsek, bir tür ‘Anti-NATO’ veya bir tür ‘Anti-Avrupa Birliği’ yaratmaya başlamış oluruz, bu fikir uygulansa bile, bir bloğun diğerine karşı çıkacağı iki kutuplu dünyanın, Soğuk Savaş'ın formülünün yeniden hayat bulmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.İki kutuplu dünyanın insanlığın çıkarına olmadığını belirten Kosaçev, “Bir güç merkezi diğerini dengeliyor ama bu formül insanlığın çıkarına değil. Soğuk Savaş, birbirimizi dizginleyerek, isteyerek veya istemeyerek insanlığın gelişimini ciddi şekilde engellediğimiz, birbirimizin tekerine çomak soktuğumuz bir dönemdi. Bu nedenle ülkemiz için asıl stratejinin çok kutuplu bir dünyanın kurumsallaşması olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 13 Haziran'da PBS’ye verdiği röportajda, Rusya ve Çin'in her zamankinden daha yakın işbirliği içine girdiğini ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun barış ve istikrar getirmediğini, bulunduğu bölgelerde durumu istikrarsızlaştıran bir yapı olduğunu kaydetmişti.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin ise, Çin ve diğer Asya ülkelerinin bölgede herhangi bir askeri blok kurulmasına karşı olduğunu ve burada ‘soğuk veya sıcak savaş’ çıkmasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230620/lavrov-nato-ukraynadaki-krizin-dondurulmasina-karsiysa-demek-ki-savasmak-istiyorlar-buna-haziriz-1072664909.html
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jens stoltenberg, nato, rusya, çin, hindistan, konstantin kosaçev
jens stoltenberg, nato, rusya, çin, hindistan, konstantin kosaçev

Rus senatör: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor

22:02 23.06.2023
© Sputnik / Alexander Shalgina / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev
Rusya Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© Sputnik / Alexander Shalgina
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Rus senatör Kosaçev, Rusya’nın NATO'ya karşı bir denge olarak Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmediğini ifade etti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Govorit Moskva radyosuna demecinde Rusya’nın NATO'ya karşı bir denge olarak Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmediğini, böyle bir girişimin ‘Soğuk Savaş’ formülünün yeniden hayat bulmasına yol açacağını ve bunun insanlığın çıkarlarına hizmet etmeyeceğini söyledi.
Kosaçev, "Bana sık sık Rusya'nın Çin ile veya diğer büyük bir askeri güç olan Hindistan ile neden bir tür ‘NATO karşıtı’ ittifak kurmadığını soruyorlar. Bunun bizim gündemimizde olmadığının altını çiziyorum. Ne Çin ne de Hindistan ile askeri bir ittifakın kurulmasıyla ilgili herhangi bir konuyu görüşmüyoruz” dedi.
Bunun kesinlikle doğru bir tutum olduğuna vurgu yapan Kosaçev, “Teorik olarak bunun stratejimiz haline geldiğini düşünürsek, bir tür ‘Anti-NATO’ veya bir tür ‘Anti-Avrupa Birliği’ yaratmaya başlamış oluruz, bu fikir uygulansa bile, bir bloğun diğerine karşı çıkacağı iki kutuplu dünyanın, Soğuk Savaş'ın formülünün yeniden hayat bulmasını sağlamış olacağız” diye konuştu.
İki kutuplu dünyanın insanlığın çıkarına olmadığını belirten Kosaçev, “Bir güç merkezi diğerini dengeliyor ama bu formül insanlığın çıkarına değil. Soğuk Savaş, birbirimizi dizginleyerek, isteyerek veya istemeyerek insanlığın gelişimini ciddi şekilde engellediğimiz, birbirimizin tekerine çomak soktuğumuz bir dönemdi. Bu nedenle ülkemiz için asıl stratejinin çok kutuplu bir dünyanın kurumsallaşması olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 13 Haziran'da PBS’ye verdiği röportajda, Rusya ve Çin'in her zamankinden daha yakın işbirliği içine girdiğini ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun barış ve istikrar getirmediğini, bulunduğu bölgelerde durumu istikrarsızlaştıran bir yapı olduğunu kaydetmişti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin ise, Çin ve diğer Asya ülkelerinin bölgede herhangi bir askeri blok kurulmasına karşı olduğunu ve burada ‘soğuk veya sıcak savaş’ çıkmasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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