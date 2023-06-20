https://sputniknews.com.tr/20230620/lavrov-nato-ukraynadaki-krizin-dondurulmasina-karsiysa-demek-ki-savasmak-istiyorlar-buna-haziriz-1072664909.html

Lavrov: NATO Ukrayna'daki krizin dondurulmasına karşıysa demek ki savaşmak istiyorlar, buna hazırız

Lavrov: NATO Ukrayna'daki krizin dondurulmasına karşıysa demek ki savaşmak istiyorlar, buna hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaların ‘dondurulması’ düşüncesine karşı çıkışının, İttifakın savaşmayı sürdürmek istediği... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T16:47+0300

2023-06-20T16:47+0300

2023-06-20T16:47+0300

nato

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ukrayna

ukrayna krizi

savaş

silah yardımı

istihbarat

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen bir toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, “(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg kendi ağzıyla Ukrayna’daki krizin ‘dondurulmasına’ karşı olduklarını söyledi. Demek ki savaşmak istiyorlar. Öyleyse savaşsınlar. Biz buna hazırız” ifadelerini kullandı.“NATO’nun Ukrayna konusunda elde etmek istediklerini uzun zaman önce anladık, İttifak bu hedefleri (Ukrayna’da 2014’te gerçekleşen) darbeyi izleyen uzun yıllar boyunca şekillendirdi, şimdi de onları hayata geçirmeye çalışıyorlar” diye devam eden Lavrov, “Bu onların seçimi, kendileri bilir” şeklinde konuştu.'Ukrayna'ya silah ve istihbarat sağlamasalardı bu işin çoktan bitmiş olacağını söylemeleri, çatışmaların tarafı olduklarını kabul ettikleri anlamına geliyor'Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

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