https://sputniknews.com.tr/20230620/lavrov-nato-ukraynadaki-krizin-dondurulmasina-karsiysa-demek-ki-savasmak-istiyorlar-buna-haziriz-1072664909.html
Lavrov: NATO Ukrayna'daki krizin dondurulmasına karşıysa demek ki savaşmak istiyorlar, buna hazırız
Lavrov: NATO Ukrayna'daki krizin dondurulmasına karşıysa demek ki savaşmak istiyorlar, buna hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaların ‘dondurulması’ düşüncesine karşı çıkışının, İttifakın savaşmayı sürdürmek istediği... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:47+0300
2023-06-20T16:47+0300
2023-06-20T16:47+0300
nato
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silah yardımı
istihbarat
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
sergey lavrov
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen bir toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, “(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg kendi ağzıyla Ukrayna’daki krizin ‘dondurulmasına’ karşı olduklarını söyledi. Demek ki savaşmak istiyorlar. Öyleyse savaşsınlar. Biz buna hazırız” ifadelerini kullandı.“NATO’nun Ukrayna konusunda elde etmek istediklerini uzun zaman önce anladık, İttifak bu hedefleri (Ukrayna’da 2014’te gerçekleşen) darbeyi izleyen uzun yıllar boyunca şekillendirdi, şimdi de onları hayata geçirmeye çalışıyorlar” diye devam eden Lavrov, “Bu onların seçimi, kendileri bilir” şeklinde konuştu.'Ukrayna'ya silah ve istihbarat sağlamasalardı bu işin çoktan bitmiş olacağını söylemeleri, çatışmaların tarafı olduklarını kabul ettikleri anlamına geliyor'Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Lavrov: NATO Ukrayna'daki krizin dondurulmasına karşıysa demek ki savaşmak istiyorlar, buna hazırız
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaların ‘dondurulması’ düşüncesine karşı çıkışının, İttifakın savaşmayı sürdürmek istediği anlamına geldiğini belirtti ve “İstedikleri buysa Rusya buna hazır” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen bir toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, “(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg kendi ağzıyla Ukrayna’daki krizin ‘dondurulmasına’ karşı olduklarını söyledi. Demek ki savaşmak istiyorlar. Öyleyse savaşsınlar. Biz buna hazırız” ifadelerini kullandı.
“NATO’nun Ukrayna konusunda elde etmek istediklerini uzun zaman önce anladık, İttifak bu hedefleri (Ukrayna’da 2014’te gerçekleşen) darbeyi izleyen uzun yıllar boyunca şekillendirdi, şimdi de onları hayata geçirmeye çalışıyorlar” diye devam eden Lavrov, “Bu onların seçimi, kendileri bilir” şeklinde konuştu.
'Ukrayna'ya silah ve istihbarat sağlamasalardı bu işin çoktan bitmiş olacağını söylemeleri, çatışmaların tarafı olduklarını kabul ettikleri anlamına geliyor'
Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ayrıca Rusya’ya karşı savaşmadıklarını söylüyorlar fakat diğer yandan da Ukrayna’ya silah, istihbarat, uydu görüntüleri ve koordinat sağlamasalardı Ukrayna işinin çoktan bitmiş olacağını kabul ediyor olmaları tam olarak bunu yaptıklarını gösteriyor. Nitekim bu, Rusya’ya karşı ilan edilmiş hibrit ve sıcak savaşın doğrudan katılımcısı olduklarını fiilen kabul ettikleri anlamına geliyor.”