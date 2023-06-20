Türkiye
SON DAKİKA I Hunter Biden, hakkındaki üç federal suçlamayı kabul edecek
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/lavrov-nato-ukraynadaki-krizin-dondurulmasina-karsiysa-demek-ki-savasmak-istiyorlar-buna-haziriz-1072664909.html
Lavrov: NATO Ukrayna'daki krizin dondurulmasına karşıysa demek ki savaşmak istiyorlar, buna hazırız
Lavrov: NATO Ukrayna'daki krizin dondurulmasına karşıysa demek ki savaşmak istiyorlar, buna hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaların ‘dondurulması’ düşüncesine karşı çıkışının, İttifakın savaşmayı sürdürmek istediği... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T16:47+0300
2023-06-20T16:47+0300
nato
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
savaş
silah yardımı
istihbarat
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
sergey lavrov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072589170_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_b08942b2450ba80b5a26f7e9dc4f8072.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen bir toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, “(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg kendi ağzıyla Ukrayna’daki krizin ‘dondurulmasına’ karşı olduklarını söyledi. Demek ki savaşmak istiyorlar. Öyleyse savaşsınlar. Biz buna hazırız” ifadelerini kullandı.“NATO’nun Ukrayna konusunda elde etmek istediklerini uzun zaman önce anladık, İttifak bu hedefleri (Ukrayna’da 2014’te gerçekleşen) darbeyi izleyen uzun yıllar boyunca şekillendirdi, şimdi de onları hayata geçirmeye çalışıyorlar” diye devam eden Lavrov, “Bu onların seçimi, kendileri bilir” şeklinde konuştu.'Ukrayna'ya silah ve istihbarat sağlamasalardı bu işin çoktan bitmiş olacağını söylemeleri, çatışmaların tarafı olduklarını kabul ettikleri anlamına geliyor'Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20230620/kiev--ukraynada-uretime-baslamak-icin-batili-silah-ureticileriyle-gorusmeler-yurutuyoruz-1072664737.html
ukrayna
rusya
belarus
minsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/11/1072589170_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_8f3cfb4f6f26bd1ecc1c6e14432259db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, ukrayna, ukrayna krizi, savaş, silah yardımı, istihbarat, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, belarus, minsk
nato, ukrayna, ukrayna krizi, savaş, silah yardımı, istihbarat, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, sergey lavrov, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, belarus, minsk

Lavrov: NATO Ukrayna'daki krizin dondurulmasına karşıysa demek ki savaşmak istiyorlar, buna hazırız

16:47 20.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaların ‘dondurulması’ düşüncesine karşı çıkışının, İttifakın savaşmayı sürdürmek istediği anlamına geldiğini belirtti ve “İstedikleri buysa Rusya buna hazır” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen bir toplantının ardından yaptığı açıklamalarda, “(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg kendi ağzıyla Ukrayna’daki krizin ‘dondurulmasına’ karşı olduklarını söyledi. Demek ki savaşmak istiyorlar. Öyleyse savaşsınlar. Biz buna hazırız” ifadelerini kullandı.
“NATO’nun Ukrayna konusunda elde etmek istediklerini uzun zaman önce anladık, İttifak bu hedefleri (Ukrayna’da 2014’te gerçekleşen) darbeyi izleyen uzun yıllar boyunca şekillendirdi, şimdi de onları hayata geçirmeye çalışıyorlar” diye devam eden Lavrov, “Bu onların seçimi, kendileri bilir” şeklinde konuştu.

'Ukrayna'ya silah ve istihbarat sağlamasalardı bu işin çoktan bitmiş olacağını söylemeleri, çatışmaların tarafı olduklarını kabul ettikleri anlamına geliyor'

Rusya Dışişleri Bakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ayrıca Rusya’ya karşı savaşmadıklarını söylüyorlar fakat diğer yandan da Ukrayna’ya silah, istihbarat, uydu görüntüleri ve koordinat sağlamasalardı Ukrayna işinin çoktan bitmiş olacağını kabul ediyor olmaları tam olarak bunu yaptıklarını gösteriyor. Nitekim bu, Rusya’ya karşı ilan edilmiş hibrit ve sıcak savaşın doğrudan katılımcısı olduklarını fiilen kabul ettikleri anlamına geliyor.”
Lisiçansk'ta çatışmalarda ele geçirilen askeri araç ve silah sergileniyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
Ukrayna krizi
Kiev: Ukrayna'da üretime başlamak için Batılı silah üreticileriyle görüşmeler yürütüyoruz
16:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала