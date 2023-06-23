https://sputniknews.com.tr/20230623/oyuncu-gorkem-sevindik-trafik-kazasi-gecirdi-1072794899.html

Oyuncu Görkem Sevindik trafik kazası geçirdi

Oyuncu Görkem Sevindik trafik kazası geçirdi

Oyuncu Görkem Sevindik, motosikletiyle ilerlediği esnada aniden açılan otomobil kapısına çarparak kaza yaptı. Eli kırılan oyuncunun yaşadığı kaza kameraya... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T15:54+0300

2023-06-23T15:54+0300

2023-06-23T16:10+0300

trafik kazası

oyuncu

türkiye

motosiklet

kırık

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Beşiktaş'ın Bebek semtindeki kaza dün saat 15.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Bebek istikametine giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duran bir araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı. Kaza sonucu yola savrulan motosikletteki Görkem Sevindik elinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar Sevindik’in yardımına koştu.Elinde kırık oluştuğu belirlenen Sevindik telefonla arkadaşını aradı. Arkadaşıyla birlikte hastaneye giden Sevindik'in kırıklar olan elinin alçıya alındığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221121/trafik-kazasinda-yaralanan-oyunculardan-3u-taburcu-edildi-5inin-tedavisi-suruyor-1063677417.html

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trafik kazası, oyuncu, motosiklet, kırık