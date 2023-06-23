https://sputniknews.com.tr/20230623/oyuncu-gorkem-sevindik-trafik-kazasi-gecirdi-1072794899.html
Oyuncu Görkem Sevindik trafik kazası geçirdi
Oyuncu Görkem Sevindik trafik kazası geçirdi
Oyuncu Görkem Sevindik, motosikletiyle ilerlediği esnada aniden açılan otomobil kapısına çarparak kaza yaptı. Eli kırılan oyuncunun yaşadığı kaza kameraya... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T15:54+0300
2023-06-23T15:54+0300
2023-06-23T16:10+0300
trafik kazası
oyuncu
türkiye
motosiklet
kırık
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Beşiktaş'ın Bebek semtindeki kaza dün saat 15.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Bebek istikametine giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duran bir araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı. Kaza sonucu yola savrulan motosikletteki Görkem Sevindik elinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar Sevindik’in yardımına koştu.Elinde kırık oluştuğu belirlenen Sevindik telefonla arkadaşını aradı. Arkadaşıyla birlikte hastaneye giden Sevindik'in kırıklar olan elinin alçıya alındığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221121/trafik-kazasinda-yaralanan-oyunculardan-3u-taburcu-edildi-5inin-tedavisi-suruyor-1063677417.html
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trafik kazası, oyuncu, motosiklet, kırık
trafik kazası, oyuncu, motosiklet, kırık
Oyuncu Görkem Sevindik trafik kazası geçirdi
15:54 23.06.2023 (güncellendi: 16:10 23.06.2023) Abone ol
Oyuncu Görkem Sevindik, motosikletiyle ilerlediği esnada aniden açılan otomobil kapısına çarparak kaza yaptı. Eli kırılan oyuncunun yaşadığı kaza kameraya yansıdı.
Beşiktaş'ın Bebek semtindeki kaza dün saat 15.00'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle Bebek istikametine giden oyuncu Görkem Sevindik, sol şeritte duran bir araçtan inen kadının aniden açtığı kapıya çarptı. Kaza sonucu yola savrulan motosikletteki Görkem Sevindik elinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar Sevindik’in yardımına koştu.
Elinde kırık oluştuğu belirlenen Sevindik telefonla arkadaşını aradı. Arkadaşıyla birlikte hastaneye giden Sevindik'in kırıklar olan elinin alçıya alındığı öğrenildi.