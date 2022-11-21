https://sputniknews.com.tr/20221121/trafik-kazasinda-yaralanan-oyunculardan-3u-taburcu-edildi-5inin-tedavisi-suruyor-1063677417.html

Trafik kazasında yaralanan oyunculardan 3'ü taburcu edildi, 5'inin tedavisi sürüyor

Trafik kazasında yaralanan oyunculardan 3'ü taburcu edildi, 5'inin tedavisi sürüyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu üç kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan sekiz kişiden... 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T12:59+0300

2022-11-21T12:59+0300

2022-11-21T13:06+0300

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Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda dün akşam "Başbelası" adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a dönerken Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçiren ekipte, yaralananlardan Uğur Şalvarcıoğlu, Sergen Deveci ve Özgür Ayaz'ın Samsun'da, Ceyhun Fersoy, Burak Gülçebi'nin Amasya'da tedavileri sürüyor.Kazada yaralananlardan, Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralılar Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'yi ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.Vali Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çorum'dan hareket eden Jest Tiyatro ekibinin Merzifon'da kaza geçirdiğini belirterek, şunları söyledi:İlk incelemelere göre, tiyatro ekibini taşıyan minibüsün süratli olduğunu ve bu sürat neticesi aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiğini ifade eden Masatlı, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.Bakan Koca'dan açıklamaÖte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Karadeniz turnesi kapsamında Çorum'da son oyunlarını sahneleyen tiyatro ekibinin içinde bulunduğu, Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Merzifon'un Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmiş, sürücü Bektaş ile minibüste bulunan Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221121/amasyada-tiyatroculari-tasiyan-arac-kaza-yapti-3-olu-8-yarali-1063666908.html

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