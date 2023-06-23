https://sputniknews.com.tr/20230623/meteoroloji-il-il-uyardi-sari-ve-turuncu-alarm-verdi-1072774236.html

Meteoroloji il il uyardı: Sarı ve turuncu alarm verdi

Meteoroloji il il uyardı: Sarı ve turuncu alarm verdi

Meteoroloji, 23 Haziran'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre, 3 il için sarı, 3 ile de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların, Doğu... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T06:20+0300

2023-06-23T06:20+0300

2023-06-23T06:20+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile Iğdır, Kars, Ağrı çevreleri ve Gümüşhane'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.UyarılarYağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Artvin, Ağrı, Kars ve Iğdır çevreleri ve Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2); Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 18°C, 33°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 20°C, 29°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 17°C, 30°CParçalı ve az bulutluTEKİRDAĞ 18°C, 28°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 12°C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 19°C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 21°C, 33°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 19°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 22°C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 24°C, 34°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 16°C, 27°CAz bulutlu ve açıkMERSİN 24°C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 14°C, 29°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ 9°C, 25°CParçalı ve az bulutluKONYA 14°C, 26°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 11°C, 25°CParçalı ve az bulutluSİNOP 20°C, 26°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 17°C, 25°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri ve Gümüşhane'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.RİZE 18°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.SAMSUN 18°C, 26°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 14°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 18°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AĞRI 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 14°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 19°C, 34°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP 19°C, 32°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluMARDİN 20°C, 31°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluŞANLIURFA 22°C, 34°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230622/meteorolojiden-cok-sayida-bolge-icin-uyari-sari-ve-turuncu-alarm-verdi-1072726305.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu