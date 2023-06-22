https://sputniknews.com.tr/20230622/meteorolojiden-cok-sayida-bolge-icin-uyari-sari-ve-turuncu-alarm-verdi-1072726305.html

Meteoroloji'den çok sayıda bölge için uyarı: Sarı ve turuncu alarm verdi

Meteoroloji'den çok sayıda bölge için uyarı: Sarı ve turuncu alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Haziran'a ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. 3 il için sarı, 3 ile de turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların, Orta ve Doğu... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T06:25+0300

2023-06-22T06:25+0300

2023-06-22T06:25+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Kuvvetli̇ gök gürültülü sağanak yağış uyarısıYağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2); Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluTEKİRDAĞ °C, 27°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 24°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 23°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 25°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 24°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 26°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 24°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.RİZE °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 26°CÇok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AĞRI °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 27°CParçalı bulutluVAN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230621/meteorolojiden-sari-alarm-cok-sayida-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1072684073.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, istanbul hava durumu