https://sputniknews.com.tr/20230623/lgs-sonuclari-aciklandi-1072785106.html
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav kılavuzunun pazartesi günü (26 Haziran) ilan edileceğini... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T12:46+0300
2023-06-23T12:46+0300
2023-06-23T12:56+0300
türkiye
sonuç
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
kılavuz
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4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçları açıklandı.Sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak, adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230604/lgs-soru-ve-cevaplari-yayimlandi-1071998972.html
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lgs, lgs sonuç, lgs sonuç nereden öğrenilir, lgs sonuçları açıklandı mı
lgs, lgs sonuç, lgs sonuç nereden öğrenilir, lgs sonuçları açıklandı mı
LGS sonuçları açıklandı
12:46 23.06.2023 (güncellendi: 12:56 23.06.2023) Abone ol
2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav kılavuzunun pazartesi günü (26 Haziran) ilan edileceğini bildirdi.
4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçları açıklandı.
Sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak, adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.