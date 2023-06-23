Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi: 'Bu bir süreç'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230623/lgs-sonuclari-aciklandi-1072785106.html
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav kılavuzunun pazartesi günü (26 Haziran) ilan edileceğini... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T12:46+0300
2023-06-23T12:56+0300
türkiye
sonuç
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
kılavuz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1e/1044853999_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_103254e75e94c015a8ca35e4d3a047fc.jpg
4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçları açıklandı.Sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak, adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230604/lgs-soru-ve-cevaplari-yayimlandi-1071998972.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/1e/1044853999_102:0:851:562_1920x0_80_0_0_d6ca443a1aa8917d57a325b42952570a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lgs, lgs sonuç, lgs sonuç nereden öğrenilir, lgs sonuçları açıklandı mı
lgs, lgs sonuç, lgs sonuç nereden öğrenilir, lgs sonuçları açıklandı mı

LGS sonuçları açıklandı

12:46 23.06.2023 (güncellendi: 12:56 23.06.2023)
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
Abone olTelegram
2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav kılavuzunun pazartesi günü (26 Haziran) ilan edileceğini bildirdi.
4 Haziran 2023 tarihinde LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçları açıklandı.
Sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak, adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
TÜRKİYE
LGS soru ve cevapları yayımlandı
4 Haziran , 14:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала