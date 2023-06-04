https://sputniknews.com.tr/20230604/lgs-soru-ve-cevaplari-yayimlandi-1071998972.html

LGS soru ve cevapları yayımlandı

LGS soru ve cevapları yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını yayımladı. 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T14:11+0300

2023-06-04T14:11+0300

2023-06-04T15:04+0300

türkiye

lgs

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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr internet sitesinden yayımladı.Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin başvurduğu aktarılan açıklamada, iki oturum halinde yapılan sınavın 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildiği aktarıldı.Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek.LGS merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230604/lgs-merkezi-sinavi-sona-erdi-1071996572.html

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lgs soru ve cevapları 2023,lgs soruları,lgs soruları yayınlandı mı