https://sputniknews.com.tr/20230623/hande-firat-tcmb-ve-ekonomi-yonetimi-ne-yapmak-istiyor-1072776886.html

Hande Fırat: TCMB ve ekonomi yönetimi ne yapmak istiyor?

Hande Fırat: TCMB ve ekonomi yönetimi ne yapmak istiyor?

Hande Fırat, Merkez Bankası'nın faiz artırımının amacının ne olduğunu değerlendirdi ve 'Temel hedef denge' dedi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T09:38+0300

2023-06-23T09:38+0300

2023-06-23T09:39+0300

ekonomi

dolar

enflasyon

faiz

faiz oranları

faiz artırımı

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Merkez Bankası faizi 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.Hürriyet yazarı Hande Fırat, MB'nin bu kararının 'denge' amacı taşıdığını belirtti ve "Ekonomi yönetiminin temel önceliği tüm kararların “dengeli” şekilde alınması. Yani bir tarafı yaparken ekonomide diğer dengeleri bozmadan yol almak gibi bir yol haritası belirlendi. Merkez Bankası faizi yüzde 20’nin üzerine çıkarabilirdi ya da bazı yatırım bankalarının söylediği gibi yüzde 40’a... Ancak bu durumun ilk etkileri reel sektörü vurmak olacaktı. Ayrıca siyaseten de, hükümet için en önemli konu olan büyüme ciddi sekteye uğrayacaktı. Burada Merkez Bankası çok ince hesaplamalara gitti, bunu söyleyebiliriz. Her bir puanlık artışın ne tür etkilerinin olacağı, eldeki tüm ekonomik verilerle analiz edildi. O nedenle “dengeli” bir artış oldu diyorum. Diğer yandan, bu karar vatandaştan şirketlere kadar herkesin alacağı kredileri, bankalara yatıracağı mevduatı, üretim için yapılacak yatırımları etkileyecek bir veri. Sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi yönetiminin elini serbest bıraktığını biliyoruz ancak “Vur deyince öldür” demediği de açık. Erdoğan’ın faiz konusunda hassasiyetlerini bilmeyen yok. Faizin artırılmasını kabul etmesi bile devrim niteliğinde bir gelişme. Ancak açtığı kapıyı bence Merkez Bankası iyi değerlendirdi" dedi.Fırat bugün kaleme aldığı yazısında faiz artırımının devam edeceğini de vurguladı ve şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20230623/gram-altindan-yeni-rekor-1072776724.html

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dolar, enflasyon, faiz, faiz oranları, faiz artırımı