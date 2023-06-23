https://sputniknews.com.tr/20230623/gram-altindan-yeni-rekor-1072776724.html
Gram altından yeni rekor
Gram altından yeni rekor
Gram altın faiz kararının ardından bu sabah da güne yükseliş ile uyandı ve şu sıralarda 1536 TL'ye alıcı buluyor. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T09:21+0300
2023-06-23T09:21+0300
2023-06-23T09:26+0300
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Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1917 dolar seviyesinde hareket ediyor.Gram altın dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bin 500 lirayı ilk kez aşarak bin 507 liraya kadar yükseldi. Sonrasında bin 500 liranın altına gerilerken bugün 1545 lirayı gördü.An itibariyle çeyrek altın 2 bin 544 lira, cumhuriyet altını da 10 bin 131 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/faiz-artirimi-sonrasi-dolar-ilk-kez-25-lirayi-asti-1072775954.html
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altın kaç tl,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,altın fiyatları
altın kaç tl,gram altın ne kadar,çeyrek altın ne kadar,altın fiyatları
Gram altından yeni rekor
09:21 23.06.2023 (güncellendi: 09:26 23.06.2023) Abone ol
Gram altın faiz kararının ardından bu sabah da güne yükseliş ile uyandı ve şu sıralarda 1536 TL'ye alıcı buluyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1917 dolar seviyesinde hareket ediyor.
Gram altın dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bin 500 lirayı ilk kez aşarak bin 507 liraya kadar yükseldi. Sonrasında bin 500 liranın altına gerilerken bugün 1545 lirayı gördü.
An itibariyle çeyrek altın 2 bin 544 lira, cumhuriyet altını da 10 bin 131 liradan satılıyor.