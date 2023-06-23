https://sputniknews.com.tr/20230623/gram-altindan-yeni-rekor-1072776724.html

Gram altından yeni rekor

Gram altından yeni rekor

Gram altın faiz kararının ardından bu sabah da güne yükseliş ile uyandı ve şu sıralarda 1536 TL'ye alıcı buluyor. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T09:21+0300

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Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1917 dolar seviyesinde hareket ediyor.Gram altın dün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bin 500 lirayı ilk kez aşarak bin 507 liraya kadar yükseldi. Sonrasında bin 500 liranın altına gerilerken bugün 1545 lirayı gördü.An itibariyle çeyrek altın 2 bin 544 lira, cumhuriyet altını da 10 bin 131 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230623/faiz-artirimi-sonrasi-dolar-ilk-kez-25-lirayi-asti-1072775954.html

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