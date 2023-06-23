https://sputniknews.com.tr/20230623/ekonomik-guven-endeksi-azaldi-1072778247.html
Ekonomik güven endeksi azaldı
Ekonomik güven endeksi azaldı
Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 101,1 değerini aldı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T10:21+0300
2023-06-23T10:21+0300
2023-06-23T10:21+0300
ekonomi
ekonomi
tüketici güven endeksi
ekonomik güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks mayısta 103,7 iken haziranda yüzde 2,5 azalarak 101,1 seviyesine geriledi. Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 6,5 azalarak 85,1'e düştü.Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,6 yükselişle 105,7 seviyede çıktı.Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,6 artışla 118,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 117,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,5 düşüşle 88,9'a geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/hande-firat-tcmb-ve-ekonomi-yonetimi-ne-yapmak-istiyor-1072776886.html
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ekonomi, tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi
ekonomi, tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi
Ekonomik güven endeksi azaldı
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Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 101,1 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks mayısta 103,7 iken haziranda yüzde 2,5 azalarak 101,1 seviyesine geriledi. Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 6,5 azalarak 85,1'e düştü.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,6 yükselişle 105,7 seviyede çıktı.
Hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,6 artışla 118,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 artışla 117,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,5 düşüşle 88,9'a geriledi.