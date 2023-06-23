https://sputniknews.com.tr/20230623/deva-partisi-tbmmde-ortak-grup-kurmaya-iliskin-kararini-acikladi-1072775048.html
DEVA Partisi TBMM'de ortak grup kurmaya ilişkin kararını açıkladı
DEVA Partisi TBMM'de ortak grup kurmaya ilişkin kararını açıkladı
DEVA Partisi milletvekili Mustafa Yeneroğlu, parti içi görüşmelerde büyük çoğunluğun Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle ortak grup kurulmasına karşı... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T06:49+0300
2023-06-23T06:49+0300
2023-06-23T06:50+0300
politika
meclis
grup
deva partisi
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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle yürüttükleri TBMM'de ortak grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını söyledi. Halk TV'de yayınlanan "Sansürsüz" programı canlı yayınına katılan Mustafa Yeneroğlu "3 parti de değerlendirmeler yaptı. Netice olarak biz DEVA Partisi olarak yaptığımız toplantıların neticesinde, ortak bir Meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Parti kimliğimizin ön plana çıkması konusunda bu modelin sorun doğuracağını düşündü" dedi.'Saadet Partisi'nde de aynı görüş ortaya çıktı'"Zannedersem Saadet Partisi'nde de aynı görüş ortaya çıktı" ifadelerini kullanan Yeneroğlu, şunları söyledi: "DEVA Partisi'nde arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağını ve 3 partinin de kendi politikalarını, kimlikliğini yıpratacağını ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardı. O açıdan bu modele hayır dedi arkadaşlarımız. Bu aşamada bizim önceliğimiz DEVA Partisi'nin kimliğini güçlendirmek, son 3 yılda yoğun biçimde çalıştığı eylem planlarını güçlü bir biçimde, güçlü bir iletişimle kamuoyuyla buluşturmak."
https://sputniknews.com.tr/20230621/deva-gelecek-ve-saadet-cati-parti-kuruyor--1072717927.html
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meclis, grup, deva partisi
DEVA Partisi TBMM'de ortak grup kurmaya ilişkin kararını açıkladı
06:49 23.06.2023 (güncellendi: 06:50 23.06.2023) Abone ol
DEVA Partisi milletvekili Mustafa Yeneroğlu, parti içi görüşmelerde büyük çoğunluğun Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle ortak grup kurulmasına karşı çıktığını söyledi.
DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'yle yürüttükleri TBMM'de ortak grup kurma görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını söyledi.
Halk TV'de yayınlanan "Sansürsüz" programı canlı yayınına katılan Mustafa Yeneroğlu "3 parti de değerlendirmeler yaptı. Netice olarak biz DEVA Partisi olarak yaptığımız toplantıların neticesinde, ortak bir Meclis grubu modeline arkadaşlarımız büyük bir ekseriyetle uygun olmadığını düşündü. Parti kimliğimizin ön plana çıkması konusunda bu modelin sorun doğuracağını düşündü" dedi.
'Saadet Partisi'nde de aynı görüş ortaya çıktı'
"Zannedersem Saadet Partisi'nde de aynı görüş ortaya çıktı" ifadelerini kullanan Yeneroğlu, şunları söyledi:
"DEVA Partisi'nde arkadaşlarımızın çok büyük bir ekseriyeti ortak grubun ciddi komplikasyonlar doğuracağını ve 3 partinin de kendi politikalarını, kimlikliğini yıpratacağını ve bu sebepten dolayı bu modelin uygun olmadığı kanaatine vardı. O açıdan bu modele hayır dedi arkadaşlarımız. Bu aşamada bizim önceliğimiz DEVA Partisi'nin kimliğini güçlendirmek, son 3 yılda yoğun biçimde çalıştığı eylem planlarını güçlü bir biçimde, güçlü bir iletişimle kamuoyuyla buluşturmak."