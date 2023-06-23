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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/bati-basini-ab-ukrayna-ordusuna-silah-almak-icin-kullanilan-fonu-35-milyar-euro-artirabilir-1072804124.html
Batı basını: AB, Ukrayna ordusuna silah almak için kullanılan fonu 3.5 milyar euro artırabilir
Batı basını: AB, Ukrayna ordusuna silah almak için kullanılan fonu 3.5 milyar euro artırabilir
Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna'ya silah satın almak için kullanılan fona 3.5 milyar euro daha ekleyebileceğini aktardı. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T21:53+0300
2023-06-23T21:53+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
rusya
ukrayna
askeri yardım
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Bloomberg’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre AB ülkeleri, Ukrayna'ya silah satın almak için kullanılan Avrupa Barış Fonu'na 3.5 milyar euro daha ekleyebilir.Habere göre, AB büyükelçilerinin bu hafta içinde fonun hacminin 3.5 milyar euro artırılmasına ilişkin anlaşmanın 26 Haziran Pazartesi günü Lüksemburg'da yapılacak toplantıda AB dışişleri bakanları tarafından onaylanması gerekiyor.Fonda biriken kaynakların çoğunun, Rus askeri operasyonunun başlamasının ardından Ukrayna'ya yönlendirildiği belirtilen haberde, daha önce Ukrayna'nın bir Macar bankasını Rusya'da iş yapmaya devam eden şirketler listesine dahil etmesi nedeniyle, Macaristan’ın 500 milyon euroluk dilimi bloke ettiği kaydedildi.Avrupa Barış Fonu, 'barışı koruma, çatışmaları önleme ve uluslararası güvenliği güçlendirme yeteneğini artırmak' için 2021'de oluşturulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230623/abden-rusyaya-yeni-yaptirimlar-1072786305.html
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avrupa birliği, rusya, ukrayna, askeri yardım
avrupa birliği, rusya, ukrayna, askeri yardım

Batı basını: AB, Ukrayna ordusuna silah almak için kullanılan fonu 3.5 milyar euro artırabilir

21:53 23.06.2023
© AAAvrupa Birliği bayrak
Avrupa Birliği bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
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Bloomberg, Avrupa Birliği’nin (AB), Ukrayna'ya silah satın almak için kullanılan fona 3.5 milyar euro daha ekleyebileceğini aktardı.
Bloomberg’in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre AB ülkeleri, Ukrayna'ya silah satın almak için kullanılan Avrupa Barış Fonu'na 3.5 milyar euro daha ekleyebilir.
Habere göre, AB büyükelçilerinin bu hafta içinde fonun hacminin 3.5 milyar euro artırılmasına ilişkin anlaşmanın 26 Haziran Pazartesi günü Lüksemburg'da yapılacak toplantıda AB dışişleri bakanları tarafından onaylanması gerekiyor.
Fonda biriken kaynakların çoğunun, Rus askeri operasyonunun başlamasının ardından Ukrayna'ya yönlendirildiği belirtilen haberde, daha önce Ukrayna'nın bir Macar bankasını Rusya'da iş yapmaya devam eden şirketler listesine dahil etmesi nedeniyle, Macaristan’ın 500 milyon euroluk dilimi bloke ettiği kaydedildi.
Avrupa Barış Fonu, 'barışı koruma, çatışmaları önleme ve uluslararası güvenliği güçlendirme yeteneğini artırmak' için 2021'de oluşturulmuştu.
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
Ukrayna krizi
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
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