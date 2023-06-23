Türkiye
SON DAKİKA | Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi: 'Bu bir süreç'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230623/abden-rusyaya-yeni-yaptirimlar-1072786305.html
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesini önleyecek ve ilave kısıtlayıcı tedbirler getirecek 11. yaptırım paketini... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T13:14+0300
2023-06-23T13:18+0300
dünya
ab
ab konseyi
ukrayna
rusya
yaptırım
ekonomik yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c323c2662be3275eea1cb8ba9d4adc77.jpg
AB Konseyi, üye ülkelerin savaş nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan 11. yaptırım paketini resmen onayladıklarını duyurdu.Mevcut AB yaptırımlarını güçlendirmek ve yaptırımların atlatılmasını engellemek amacıyla hazırlanan pakete göre, kısıtlayıcı tedbirlerdeki bazı yasal boşluklar giderilecek.Yaptırımların çevresinden dolaşılmasını önlemek için 3. ülkelerle iş birliği artırılacak.İş birliği girişimlerinden sonuç alınamaması durumunda AB, Rusya'ya katkı verenleri önlemek için 3. ülke kurumlarına yönelik hızlı ve hedefe yönelik tedbir alacak.Görüşmelere ve bireysel yaptırımlara rağmen AB tedbirlerinin atlatılmasına devam edilmesi durumunda istisnai önlemler uygulanacak.Bu çerçevede, AB Konseyi, Rusya'ya gönderilmesi yasak olan ürün ve teknoloji satış, tedarik, transfer veya ihracatını 3'üncü ülkelere yönelik olarak kısıtlayabilecek. Bu kapsama özellikle savaş alanında kullanılan ürün ve teknolojileri AB yaptırımlarının çevresinden dolaşarak Rusya'ya sağlayan 3'üncü ülkeler girecek.Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişmesine, savunma veya güvenlik sektörüne katkıda bulunabilecek daha fazla ürün ve teknolojinin ülkeye transit geçişi yasaklanacak. Havacılık ve uzay endüstrisi ürün ve teknolojileri ile AB'den 3'üncü ülkelere ihraç edilen jet yakıtı ve yakıt katkı maddeleri de bu kapsama dahil olacak.Rusya'ya yönelik ithalat ve ihracat kontrol ve kısıtlamaları da genişletilecek.Rusya'nın askeri ve endüstriyel kompleksini doğrudan destekleyen 87 kuruluş AB yaptırım listesine dahil edilecek. Bu kuruluşlar özellikle hem sivil hem de askeri kullanımı olan ürün ve teknolojilerde daha sıkı ihracat kısıtlamalarına tabi tutulacak.Listede, Rusya'ya ticaret kısıtlamalarının aşılmasında rol oynayan Çin, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ve Ermenistan'da kayıtlı kuruluşlar ile Rusya'ya insansız hava araçları sağlayan 4 İran kuruluşu yer alacak.Rusya'nın savunma ve güvenlik sektörünün teknolojik gelişimine katkıda bulunabilecek yasaklı ürünler listesi de genişletilecek. Elektronik bileşenler, yarı iletkenle, elektronik devre ve kart imalat ekipmanları, çeşitli kimyasallar, optik bileşenleri metaller ve seyir aletleri ile denizcilik teçhizatları da yasak listesine girecek.Rusya'da kayıtlı araç ve römorklarla kara yolundan AB'ye mal taşıma yasağı kapsamı genişletilecek.Gemiler arası petrol transferiHam petrol ve petrol ürünleri taşıyan gemilerin yanıltıcı uygulamalarındaki artışa karşı da tedbir alınacak. Bu çerçevede, gemiden gemiye petrol transferi yapanların AB limanlarına erişimi yasaklanacak.Bu kapsama girilmesi için yetkili makamların söz konusu geminin deniz yoluyla Rus petrol veya petrol ürünlerini AB'ye ithal etme yasağını ihlal ettiğinden veya tavan fiyatın üzerinde satın alınan ürünleri taşıdığından makul şüphe duyması yeterli olacak.Yasak kapsamına, kuralları ihlal ederek Rus ham petrolünü ve petrol ürünlerini taşırken navigasyon sistemlerini kapatan veya devre dışı bırakan gemiler de girecek.Önceki yaptırımlar çerçevesinde Rusya'dan boru hattıyla ham petrol tedariki için Almanya ve Polonya'ya tanınan geçici istisna sona erecek. Bu ülkeler de artık boru hattından Rus petrolü almayacak.Mal varlıkları donduruluyorPaket kapsamında, askeri yetkililer, savaşla ilgili karar vericiler, Ukraynalı çocukların Rusya'ya gönderilmesine karışan kişiler, Ukrayna vatandaşlarına karşı karar alan yargıçlar, iş insanları ile Rus istihbaratına kritik teknoloji ve yazılım sağlayan şirketler, işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren bankalar ve Rus silahlı kuvvetleriyle çalışan kuruluşları içeren 100'den fazla kişi ve kuruluşun mal varlığı dondurulacak.Söz konusu 11. yaptırım paketi bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi.Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binin üzerinde kişi ve 200'den fazla kurumun mal varlıkları donduruldu.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/1b/1055893585_103:0:751:486_1920x0_80_0_0_25d202053db6b868d137567391cd1970.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, ab konseyi, ukrayna, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım
ab, ab konseyi, ukrayna, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım

AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

13:14 23.06.2023 (güncellendi: 13:18 23.06.2023)
© AAAB Bayrağı
AB Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesini önleyecek ve ilave kısıtlayıcı tedbirler getirecek 11. yaptırım paketini onayladı.
AB Konseyi, üye ülkelerin savaş nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan 11. yaptırım paketini resmen onayladıklarını duyurdu.
Mevcut AB yaptırımlarını güçlendirmek ve yaptırımların atlatılmasını engellemek amacıyla hazırlanan pakete göre, kısıtlayıcı tedbirlerdeki bazı yasal boşluklar giderilecek.
Yaptırımların çevresinden dolaşılmasını önlemek için 3. ülkelerle iş birliği artırılacak.
İş birliği girişimlerinden sonuç alınamaması durumunda AB, Rusya'ya katkı verenleri önlemek için 3. ülke kurumlarına yönelik hızlı ve hedefe yönelik tedbir alacak.
Görüşmelere ve bireysel yaptırımlara rağmen AB tedbirlerinin atlatılmasına devam edilmesi durumunda istisnai önlemler uygulanacak.
Bu çerçevede, AB Konseyi, Rusya'ya gönderilmesi yasak olan ürün ve teknoloji satış, tedarik, transfer veya ihracatını 3'üncü ülkelere yönelik olarak kısıtlayabilecek. Bu kapsama özellikle savaş alanında kullanılan ürün ve teknolojileri AB yaptırımlarının çevresinden dolaşarak Rusya'ya sağlayan 3'üncü ülkeler girecek.
Rusya'nın askeri ve teknolojik gelişmesine, savunma veya güvenlik sektörüne katkıda bulunabilecek daha fazla ürün ve teknolojinin ülkeye transit geçişi yasaklanacak. Havacılık ve uzay endüstrisi ürün ve teknolojileri ile AB'den 3'üncü ülkelere ihraç edilen jet yakıtı ve yakıt katkı maddeleri de bu kapsama dahil olacak.
Rusya'ya yönelik ithalat ve ihracat kontrol ve kısıtlamaları da genişletilecek.
Rusya'nın askeri ve endüstriyel kompleksini doğrudan destekleyen 87 kuruluş AB yaptırım listesine dahil edilecek. Bu kuruluşlar özellikle hem sivil hem de askeri kullanımı olan ürün ve teknolojilerde daha sıkı ihracat kısıtlamalarına tabi tutulacak.
Listede, Rusya'ya ticaret kısıtlamalarının aşılmasında rol oynayan Çin, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ve Ermenistan'da kayıtlı kuruluşlar ile Rusya'ya insansız hava araçları sağlayan 4 İran kuruluşu yer alacak.
Rusya'nın savunma ve güvenlik sektörünün teknolojik gelişimine katkıda bulunabilecek yasaklı ürünler listesi de genişletilecek. Elektronik bileşenler, yarı iletkenle, elektronik devre ve kart imalat ekipmanları, çeşitli kimyasallar, optik bileşenleri metaller ve seyir aletleri ile denizcilik teçhizatları da yasak listesine girecek.
Rusya'da kayıtlı araç ve römorklarla kara yolundan AB'ye mal taşıma yasağı kapsamı genişletilecek.

Gemiler arası petrol transferi

Ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan gemilerin yanıltıcı uygulamalarındaki artışa karşı da tedbir alınacak. Bu çerçevede, gemiden gemiye petrol transferi yapanların AB limanlarına erişimi yasaklanacak.
Bu kapsama girilmesi için yetkili makamların söz konusu geminin deniz yoluyla Rus petrol veya petrol ürünlerini AB'ye ithal etme yasağını ihlal ettiğinden veya tavan fiyatın üzerinde satın alınan ürünleri taşıdığından makul şüphe duyması yeterli olacak.
Yasak kapsamına, kuralları ihlal ederek Rus ham petrolünü ve petrol ürünlerini taşırken navigasyon sistemlerini kapatan veya devre dışı bırakan gemiler de girecek.
Önceki yaptırımlar çerçevesinde Rusya'dan boru hattıyla ham petrol tedariki için Almanya ve Polonya'ya tanınan geçici istisna sona erecek. Bu ülkeler de artık boru hattından Rus petrolü almayacak.

Mal varlıkları donduruluyor

Paket kapsamında, askeri yetkililer, savaşla ilgili karar vericiler, Ukraynalı çocukların Rusya'ya gönderilmesine karışan kişiler, Ukrayna vatandaşlarına karşı karar alan yargıçlar, iş insanları ile Rus istihbaratına kritik teknoloji ve yazılım sağlayan şirketler, işgal altındaki topraklarda faaliyet gösteren bankalar ve Rus silahlı kuvvetleriyle çalışan kuruluşları içeren 100'den fazla kişi ve kuruluşun mal varlığı dondurulacak.
Söz konusu 11. yaptırım paketi bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi.
Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binin üzerinde kişi ve 200'den fazla kurumun mal varlıkları donduruldu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала