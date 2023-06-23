https://sputniknews.com.tr/20230623/bakan-goktas-duyurdu-engelli-ve-yasli-ayligi-odemeleri-bugun-yapilacak-1072779321.html

Bakan Göktaş duyurdu: Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak

Bakan Göktaş duyurdu: Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek bugün (23... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T10:59+0300

2023-06-23T10:59+0300

2023-06-23T11:00+0300

ekonomi

yaşlı aylığı

engelli

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1.4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 1.5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1.2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu istikamette Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2.7 milyar TL ödeme yapmış olacağız” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230614/kabine-toplantisi-sona-erdi-1072459304.html

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yaşlı aylığı, engelli, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı