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https://sputniknews.com.tr/20230623/bakan-goktas-duyurdu-engelli-ve-yasli-ayligi-odemeleri-bugun-yapilacak-1072779321.html
Bakan Göktaş duyurdu: Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak
Bakan Göktaş duyurdu: Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek bugün (23... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T10:59+0300
2023-06-23T11:00+0300
ekonomi
yaşlı aylığı
engelli
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1.4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi. Bu kapsamda yaklaşık 1.5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1.2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu istikamette Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2.7 milyar TL ödeme yapmış olacağız” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230614/kabine-toplantisi-sona-erdi-1072459304.html
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yaşlı aylığı, engelli, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
yaşlı aylığı, engelli, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

Bakan Göktaş duyurdu: Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak

10:59 23.06.2023 (güncellendi: 11:00 23.06.2023)
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını öne çekerek bugün (23 Haziran) itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında verdiği engelli ve yaşlı aylıklarının ödemesinin öne çekilmesi müjdesinin ardından detayları paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1.4 milyon vatandaşa ödeme yapacaklarını söyledi.
Bu kapsamda yaklaşık 1.5 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Göktaş, yaklaşık 1.2 milyar TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını belirtti.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını belirten Bakan Göktaş, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu istikamette Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2.7 milyar TL ödeme yapmış olacağız” dedi.
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